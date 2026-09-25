Sinner no se verá las caras con Djokovic: "Estoy muy decepcionado"

El italiano no va a volver a las pistas en el torneo de Pekín, que se disputa entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, porque no se ha recuperado de la lesión de rodilla que le impidió jugar en el US Open. Esta baja se permite al serbio poder soñar con mantener el invicto en el campeonato de la capital de China

Jannik Sinner no jugará el torneo de Pekín en el cual sí estará Djokovic.IMAGO

Jannik Sinner no volverá, de momento, a las pistas ya que el italiano ha anunciado que no está totalmente recuperado de la lesión de rodilla que sufre desde hace unos meses y que no le ha dejado participar en el US Open 2026. El de San Cándido, por tanto, pospone su regreso y no estará en el ATP 500 de Pekín en donde se podía cruzar con Novak Djokovic que ahora tiene más opciones de mantener su invicto en el torneo de la capital de China que se disputa esta temporada entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

Jannik Sinner no jugará el ATP 500 de Pekín

Con un comunicado a través de sus redes sociales, Jannik Sinner ha señalado que no podrá jugar el ATP 500 de Pekín en donde se había inscrito. El italiano ha vuelto a los entrenamientos en las últimas semanas, pero su rodilla aún no está lo suficientemente bien como para competir al máximo nivel.

"Hola a todos, aquí Jannik. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los aficionados chinos. Siento mucho anunciar que este año no podré jugar en Pekín. Mi rodilla todavía no está como me gustaría y aún no estoy preparado para competir, pero haré todo lo posible para volver a las pistas lo antes posible", ha explicado el transalpino.

Jannik Sinner lleva sin competir tres meses, desde el pasado 12 de julio cuando ganó Wimbledon, por culpa de inflamación tendinosa extraarticular en la rodilla derecha.

El de San Cándido, de 25 años, ha dicho que se siente decepcionado por no poder jugar este torneo en China. "Lo que más echo de menos es, por supuesto, el torneo, los aficionados y el ambiente. He vivido momentos fantásticos allí, especialmente al ganar el título el año pasado. Estoy muy decepcionado por no poder defenderlo esta temporada, pero estoy deseando volver el año que viene. Os deseo a todos un gran torneo y espero volver a veros muy pronto en las pistas. ¡Chao, chao!".

Esta baja provoca que no pueda haber duelo con Novak Djokovic el cual está inscrito también en el torneo ATP 500 de Pekín. El serbio está invicto en el torneo de China y busca recuperar su mejor nivel después de una temporada decepcionante y en la que no ha estado cerca siquiera de ganar alguno de los últimos tres Grand Slams que ha disputado.

Novak Djokovic no sabe lo que es perder en el torneo de Pekín

Novak Djokovic no tendrá como rival a Jannik Sinner en el torneo ATP 500 de Pekín. Este campeonato es el que mejor se le da al serbio que regresa a la capital de China tras 11 años sin jugar ahí.

El serbio suma 29 victorias por 0 derrotas y venció en las seis ediciones del torneo de Pekín que disputó, entre los años 2009 y 2015.

Djokovic quiere recuperar su mejor nivel de juego en esta final de temporada para poder probarse a sí mismo si está en condiciones de poder ganar un Grand Slam durante el año 2027.