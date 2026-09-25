El hermano de Zverev: "Alcaraz y Sinner no son lo suficientemente fuertes o se han esforzado demasiado"

Mischa ha sacado pecho después de la victoria de Alexander Zverev en el US Open, el cual es su segundo Grand Slam en su carrera deportiva. El alemán ha salido al paso de las críticas que dicen que su hermano ha ganado porque no estaba el español al cien por cien y porque el italiano no participó

El hermano de Alexander Zverev, Mischa, ha salido al paso de algunas críticas que ha habido sobre la victoria del alemán en el US Open 2026 que giran en torno a que el de Hamburgo alzó el trofeo de campeón gracias a que Carlos Alcaraz no estaba en buen momento y a que Jannik Sinner ni siquiera participó. Mischa Zverev se ha mostrado contundente y ha sacado pecha de la victoria de Alexander que ha sumado en esta temporada los dos primeros Grand Slams de su carrera deportiva (Roland Garros y US Open).

La opinión de Mischa Zverev sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Mischa Zverev ha sido rotundo sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner cuando ha sido preguntado por si su hermano Alexander ha ganado el US Open porque ha aprovechado la oportunidad. "¿Por qué no estaban allí? Porque estaban lesionados ¿Por qué se lesionan? Porque, de alguna manera, no son lo suficientemente fuertes porque se han esforzado demasiado o porque no descansan cuando lo necesitan", ha argumentado en Sport1.

La realidad es que Alexander Zverev fue el mejor jugador del US Open 2026 y por eso ganó el Grand Slam, pero también es cierto que el alemán aprovechó que Carlos Alcaraz llegó muy corto de preparación después de haber estado alejado de las pistas de tenis por cuatro meses por una lesión de muñeca y que Jannik Sinner no participó siquiera en el último Grand Slam de la temporada por culpa de una lesión de rodilla.

Mischa sale en defensa de su hermano Alexander Zverev

Por otro lado, Mischa Zverev ha dicho que siempre aparecerán críticos en las victorias que es justo lo que le ha pasado a su hermano ahora que ha ganado el US Open 2026. "Es como cuando ganas un torneo de Grand Slam y alguien se queja del color de tus calcetines. Cuando alguien gana y tiene éxito, siempre habrá alguien que diga: 'Personalmente, esto o aquello no me gusta'".

Por otro lado, Mischa se ha mostrado orgulloso de la recuperación que ha hecho su hermano en las últimas temporadas ya que Alexander Zverev ha vuelto a jugar a su mejor nivel después de haber superado una grande lesión que se produjo en Roland Garros 2022. "Algunos decían que nunca volvería al nivel que tenía antes. Y, en cambio, regresó y jugó a su nivel. La posibilidad existía y estuvo trabajando para lograrlo".

El camino al éxito de Alexander Zverev no ha sido nada sencillo ya que el alemán sufrió una grave lesión, se rompió tres ligamentos de su tobillo derecho, cuando disputaba las semifinales de Roland Garros del año 2022. El alemán tuvo que pasar por el quirófano y estuvo alejado de las pistas de tenis por siete meses.

El tenista, natural de Hamburgo, desde 2023 estuvo luchando por volver a jugar a su mejor nivel tenístico y por ganar los grandes títulos, llegándole la recompensa en el año 2026 cuando se ha impuesto en Roland Garros y en el US Open.