El bajonazo de Carlos Alcaraz en el ranking ATP contrasta con la nueva ilusión de Rafa Jódar

El murciano regresó tras casi cinco meses de lesión, pero no pudo defender su corona estadounidense. Y el triunfo de Zverev en la final le ha dejado un panorama aún más desolador. Por suerte para él, Sinner no compitió

El US Open 2026 dictó sentencia una vez más y ya hasta la corona de Sinner corre peligro. Porque Zverev ha despertado y ha sumado su segundo Grand Slam en tres meses, después de más de una década buscando el primero para sus vitrinas.

Carlos Alcaraz regresó a las pistas casi cinco meses después de su lesión en el Conde de Godó y le resultó imposible, como ya apuntaban los expertos, defender su corona estadounidense. Y las consecuencias en el ranking para él han sido notorias.

El triunfo del alemán en Flushing Meadows le ha distanciado del español en la plaza número dos y le ha acercado a Sinner más de lo que él habría imaginado a comienzos de este curso. Y todavía queda mucha temporada por delante.

Sinner lo tiene complicado para terminar siendo número 1 en 2026

Hasta un total de 2000 puntos ha logrado 'Sascha' esta semana y podría incluso acabar el 2026 como número uno del mundo. Sobre todo, porque a Sinner le queda un final de curso muy complicado. El italiano ha cedido 1300 puntos tras no jugar este US Open y, además, defiende título en Pekín, Viena, París y en las ATP Finals, por lo que se quedará sin sumar en todos ellos, pese a ganarlos.

El gran salto lo ha dado, sin duda, Ben Shelton, el otro finalista. El estadounidense se coloca como nuevo número 4 del mundo, colándose en un top-5 que completa el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Asimismo, el también estadounidense Frances Tiafoe ha regresado al top-10 gracias a las semifinales disputadas en su país, mientras que Novak Djokovic ha caído hasta la 12ª posición del ranking tras perder en su debut en Nueva York. De hecho, es la primera vez que el tenista serbio no amanece entre los diez mejores de la clasificación desde hace prácticamente ocho años.

En cuanto al resto de españoles, Rafa Jódar ha descendido un puesto, ahora es decimocuarto el madrileño, Davidovich es el nº30 y Dani Mérida el nº41, mientras que Martín Landaluce ocupa el puesto 62 y Jaume Munar, quien ha caído trece puestos, es el nº63.

Rafa Jódar sigue soñando con las ATP Finals

Y ahora que el curso tenístico entra en su recta final, una vez acabado el último Grand Slam de la temporada, todos sueñan con disputar las ATP Finals, que se disputarán del 15 al 22 de noviembre. Un certamen para el que Carlos Alcaraz ya tiene asegurada su presencia por haber ganado un 'Major' este año y para el que sueña con hacerlo el joven Rafa Jódar.

El de Leganés está muy bien situado, pero no deberá bajar la guardia si desea participar en ellas. Los Masters 1000 de Shanghái y París jugarán un rol fundamental para ello, pero también los ATP 500 de Pekín y Tokio, así como los de Basilea y Viena.

En esta clasificación que incluye solo los resultados de este año, Zverev ha adelantado ya a Sinner y Ben Shelton ha hecho lo mismo con Carlos Alcaraz. Sólo lo juegan los ocho primeros y Rafa Jódar marcha noveno actualmente en dicho ranking.

Djokovic está en peligro

En dicha Race ATP 2026, Novak Djokovic podría quedarse fuera por primera vez de las ATP Finals. El balcánico, eliminado en New York a las primeras de cambio, está ahora mismo el decimoquinto en la tabla, si bien es cierto que está todo por decidir debido a lo ajustada que está la misma.

Así está el ranking ATP tras el US Open 2026

J. Sinner: 11.500 puntos A. Zverev: 9690 C. Alcaraz: 5.560 B. Shelton: 4.680 Auger-Aliassime: 3890 D. Medvedev: 3.770 F. Cobolli: 3.720 F. Tiafoe: 3.380 A. De Minaur: 3.300 T. Fritz: 3.175 A. Fils: 3.150 N. Djokovic: 2.980 L. Tien: 2.755 R. Jódar: 2.659 J. Mensik: 2.495 B. Nakashima: 2.485 A. Bublik: 2.435 C. Ruud: 2.335 T. Paul: 2.325 L. Musetti: 2.255

Así va la Race ATP 2026 (el mejor tenista del año)