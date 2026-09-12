La eliminación de Carlos Alcaraz del US Open, denunciada por su preparador físico: "No es nada sano para un deportista"

Alberto Lledo Quiles ha encendido aún más la polémica con los horarios del Grand Slam estadounidense tras ver a su discípulo jugar en unas condiciones que considera muy extremas

Carlos Alcaraz regresó en el US Open tras casi cinco meses de inactividad por la lesión que sufrió en su muñeca derecha durante el Conde de Godó y la mayoría de las quinielas apostaban a que el murciano no revalidaría su corona estadounidense.

La falta de ritmo le impediría poder salir vivo de partidos a cinco sets. Y así fue, en la primera gran batalla de cinco mangas cayó. Fue ante Ben Shelton y en cuartos de final. Pese a las buenas sensaciones que ofreció el murciano frente a Tommy Paul en octavos de final, el tenista norteamericano le venció como más duele, en la manga definitiva y en el tie break.

Ahora, Ben Shelton se encuentra en la final y tratará de hacer lo mismo con Zverev para colocar su primer 'Major' en sus vitrinas. Sin embargo, unos días después de su victoria ante el número tres del mundo, el preparador físico de Carlos Alcaraz, Alberto Lledo Quiles, le ha restado brillo a su triunfo subrayando las condiciones sobre las que se juega el certamen estadounidense.

"No es nada sano para un deportista", ha reflexiona sobre el asunto en redes sociales. Cabe recordar que el duelo disputado entre Carlos y Shelton fue de récord, ya que finalizó a las 3:33 de la madrugada de Nueva York, convirtiendo así el partido que más tarde ha acabado nunca en el torneo y estableciendo una nueva plusmarca.

En un post compartido, Lledó ha dejado claro las repercusiones que puede haber tenido este partido en el físico de su pupilo: "En algunas ocasiones sé (lo afirmo con humildad) que el rendimiento no es sinónimo de salud... Tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia, y quien lo hace primero lleva ventaja competitiva, pero empezar un partido de tenis de 5 sets a las 11 de la noche no es nada sano para un deportista".

Carlos Alcaraz celebró su derrota precisamente por eso

Y mientras su preparador físico denunciaba estas condiciones, Carlos Alcaraz celebraba precisamente eso, haber salido ileso de una batalla como esa. Al menos, una vez terminada la misma: "Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba".

Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico de cuartos de final que duró 4 horas y 28 minutos contra un rival al que definió como "una bestia físicamente".

"Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era salir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos", insistió Alcaraz.

El murciano, campeón en Nueva York en 2025, también dijo irse "con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina"."Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos", finalizó el de El Palmar.

Las consecuencias en el ránking para Carlos Alcaraz

La derrota en cuartos de final del US Open tendrá serias consecuencias para Carlos Alcaraz en el ranking ATP. Y es que al defender el título cosechado el pasado año, el español pierde hasta 1.600 puntos en la clasificación oficial, quedándose con 5.560 puntos y viéndose muy lejos del top-2.

De hecho, Zverev le saca ya más de 2.500 puntos y ampliará dicha renta una vez concluya el certamen, donde ya está en la final. El sueño de recuperar a corto plazo el número 1 se esfuma por completo para un tenista español que puede incluso seguir descendiendo si no comienza a abrir sus vitrinas.