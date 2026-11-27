El ciclista alavés ha sido presentado como nuevo corredor del Euskaltel Euskadi, donde correrá los dos próximos años

Mikel Landa vuelve a casa para cerrar un círculo a una carrera llena de éxitos, de decepciones y que la hecho entrar en la historia del ciclismo español. El ciclista alavés correrá el próximo año en el Esukaltel Euskadi, el equipo de su tierra, al que liderará y con el que competirá en sus últimos años de carrera.

Después de haber militado en algunos de los mejores equipos del mundo Astana, Sky, Movistar, Bahrain y Soudal Quick-Step, el de Murguía volverá a vestir los colores que llevó hace tres lustros, en 2011 y 2013, cuando era una de las grandes promesas del ciclismo mundial.

"Volver a vestir estos colores tiene para mí un significado personal y emocional muy profundo. Esta fue la estructura que me dio la oportunidad de hacerme profesional y que siempre ha sentido el calor único de la Marea Naranja", señala Landa en un emotivo acto de presentación, en el que el de Murguía

El presidente de la Fundación Euskadi, Iñaki Isasi, lo ha acogido y ha dejado claro que Landa "representa a la perfección el camino de nuestra cantera: un joven que crece en la Fundación, triunfa al máximo nivel internacional y decide volver a casa para capitanear la nueva etapa". Un liderazgo otorgado que él acepta.

Mikel Landa acepta el liderazgo del Euskaltel

"Asumo este liderazgo con la máxima responsabilidad y las mismas ganas de hacer disfrutar a nuestra afición en cada carrera, inspirando a las jóvenes promesas que vienen de la cantera, añade. Tras dos temporadas marcadas por las lesiones, el ciclista alavés confía en tener "por lo menos dos años buenos" en el Euskaltel. "He competido poco, así que esa frescura también la noto y espero que me ayude a llevar muy bien estos próximos años", comentaba.

Mikel Landa desvela su primer gran objetivo / @euskaltelteam

Landa desveló en el acto de presentación que su "primer gran objetivo" de 2027 será la Itzulia, la vuelta de casa del Euskadi, y en la que quiere ser ambicioso. "Luego ya pensaremos en La Vuelta, si estamos. A los niveles que está el ciclismo ahora, disputar una general va a ser difícil. Lo intentaremos, pero pensaremos en algo más real, que puede ser pelear por etapas", añade un Landa que este año ganó la etapa reina de la Vuelta a España, con final en el Collado Del Alguacil.

Indirecta de Landa a La Vuelta

"Esperemos empezar bien el año para que no tengan ninguna duda de invitarnos", señaló señalando directamente al director de La Vuelta, Javier Guillén, que quiso acompañarle en su presentación con Euskaltel.

Landa desembarca en el equipo donde se formó tras el Orbea después de disfrutar una carrera en la que suma dos podios en el Giro de Italia, dos cuartos puestos en el Tour de Francia y una quinta plaza en la Vuelta a España.