Davidovich - Jódar en directo: final del Master 1000 de Shanghai en vivo online

Retransmisión en directo de la final del Master 1.000 de Shanghai entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar

Comenzamos la retransmisión en directo de la final del Master 1.000 de Shanghai entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar, un duelo que asegura un ganador español

Nunca se han visto las caras los dos jugadores españoles en la corta trayectoria de Jódar en el circuito, de ahí que haya expectación por ver lo que puede ofrecer uno y otro

"Todos los partidos que he jugado en las rondas anteriores me han ayudado a estar en la forma en la que estoy ahora, y eso es muy importante. (...) Intentaré tener esa misma mentalidad (en la final)"

Tras la victoria ante Medvedev, Jódar se ha situado en el puesto 11º de la ATP y 9º de la Race, que ahora mismo le daría la última laza para las ATP Finals y desplazaría a Novak Djokovic; Dvidovich ha igualado de momento su mejor puesto histórco, ya que se asegura salir de Shanghai como 14º del mundo, pero subiría un puesto si gana

"Ha cambiado mi vida. Soy diferente persona, soy diferente jugador. No puedo hablar de tenis porque soy totalmente diferente. A nivel personal ha sido un cambio total. Obviamente ahora estoy mucho más tranquilo, tengo más confianza en mí mismo"

Justo antes de esta final se ha disputado la de dobles, donde se han proclamado campeones los austriacos Lucas Miedler y Nel Oberleitner tras ganar por 6-3 y 6-4 al portugués Cabral y al norteamericano jamex Tracy

Ya están entrando los jugadores en pista, esto está a punto de empezar....

Jódar ya ha ganado un título este año (Marrakech) y Davidovich dos (Mallorca y Chengdu), pero para los dos, de ganar, sería su primer Master 1.000

40-30 Jódar lo resuelve con su saque y se posiciona para hacerse con este primer juego

40-30 Rafa Jódar aguanta el peloto y acaba forzando el error de revés del malagueño; pero Davidovich responde para evitar la primera bola de 'break'

Ventaja Jódar - Error del tenista del Rincón de la Victoria que propicia el primer bola de 'break'

Vaya resto de Jódar, su fuerte, que le permite situarse con ventaja ya en este set

40-15 Gran segundo saque del madrileño que no responde Davidovich; y, a continuación, enorme derecha de Jódar que no puede responder su rival

Cierra el juego con un gran saque y Jódar se va al banco con un concluyengte 3-0

40-15 Gran saque de Davidovich, que se acerca a su primer juego tras un golpe cruzado al que apenas llega Jódar

30-0 Jódar está sacando muy bien en este arranque de partido y se pone en ventaja

40-30 Davidovich salva las dos primeras con un paralelo a la esquina y un derechazo que no devuelve Jódar; hay juego...

0-30 (Saca Davidovich) Jódar aprovecha el segundo saque de Davidovich para hacerse con el punto; luego, error de revés del malagueño y pone en peligro su turno de saque

30-30 Responde el andaluz con un buen saque y un ataque que no puede responder el madrileño

Brutal paralelo de Jódar tras un largo peloteo para hacer con el juego; está jugando el madrileño de forma increíble

15-15 (Saca Jódar) Empieza bien con el saque el de Leganés, pero responde Davidovich con un derechazo para equilibrar el juego

Espectacular primer set de Rafa Jódar, sin apenas errores, muy firme con su saque y demoledor al resto. El 6-1 muestra lo que se está viendo en la pista, donde Davidovich, al menos por ahora, se está viendo desbordado

30-15 El malagueño se pone en ventaja, pero luego comete un error no forzado que acerca a su rival

Ventaja Davidovich - Gran saque del malagueño, que de momento está sabiendo aguantar la presión en este juego

Iguales - Resto ganador de Jódar, que está aprovechando cada saque de Davidovich que no es definitivo

Ventaja Davidovich - Gran saque del tenista del Rincond e la Victoria y resto fuera de Jódar

Le ha costado, pero Davidovich logra cerrar el juego con un gran golpe y un punto que cierra en la red

15-15 (saca Jódar) Error no forzado de Rafa Jódar para empezar, una bola larga y un favor que luego 'devuelve' Davidovich al mandar el resto fuera

Otro gran saque a la T permite a Jódar remontar el juego y luego se pone en ventaja con un nuevo 'ace', el quinto del partido

30-15 Davidovich responde con un paralelo de derecha que evita la presión de Jódar; luego, error del madrileño que permite al andaluz remontar el juego

Juego para Alejandro Davidovich, que está empezando a encontrar la forma de hacerle daño a su rival

30-30 Error no forzado de Jódar, que está permitiendo crecerse a su rival; aunque luego equilibra el juego con otro gran servicio a la T

Juego Jódar, al que el servicio le sigue dando muchos puntos gratis y deja sin opciones a Davidovich

El Masters 1.000 de Shanghái, el único torneo de esta categoría que se le resistía a la Armada, inscribirá al fin el nombre de un español en su palmarés. Rafa Jódar y Alejandro Davidovich se juegan no solo un hito inédito en tierras chinas

Será, además, el reencuentro de dos raquetas nacionales en la lucha por un título de este nivel siete años después. El choque entre Jódar y Davidovich trasciende el escenario oriental. Será la novena final 100% española en la historia de los Masters 1.000, un acontecimiento que no se repetía desde que Nadal venció a Albert Ramos en Montecarlo 2017.

La primera se remonta a 1996, cuando Roberto Carretero sorprendió a Alex Corretja en Hamburgo, abriendo un camino que después transitaron figuras como Albert Costa, Albert Portas, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Fernando Verdasco o David Ferrer.

Desde su irrupción en el calendario en 2009, la pista rápida asiática había sido esquiva para los españoles. Hasta en cuatro ocasiones se acarició el trofeo sin éxito. Rafa Nadal cayó en la edición inaugural ante Nikolay Davydenko y repitió subcampeonato en 2017 frente a Roger Federer. Entre tanto, David Ferrer y Roberto Bautista sucumbieron ante la solidez de Andy Murray. El único antecedente victorioso pertenecía al cuadro de dobles, donde Marcel Granollers se coronó en 2023 junto al argentino Horacio Zeballos.

Para Jódar, que llega lanzado tras superar a Daniil Medvedev en semifinales, representa la primera gran final de su carrera, un logro que demuestra que "las cosas se están haciendo muy bien en España". Para Davidovich, que superó a Zverev, será su segunda oportunidad en un Master 1.000 tras la final perdida en Montecarlo 2022 ante Stefanos Tsitsipas.

Nunca se han enfrentado entre sí, pero ambos se juegan mucho más que un título importante. De ganar, Jódar entraría en el Top-10 de la ATP y casi se aseguraría su presencia en las ATP Finals de Turín. Davidovich, por su parte, alcanzaría su mejor posición en el ránking (13º) en caso de victoria. Sea cual sea el desenlace, Shanghái ya habla español.