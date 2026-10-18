30 aniversario

Davidovich - Jódar en directo: final del Master 1000 de Shanghai en vivo online

Retransmisión en directo de la final del Master 1.000 de Shanghai entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar

Davidovich - Jódar en directo: final del Master 1000 de Shanghai en vivo online

Davidovich y Jódar juegan la final de ShanghaiImago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 3 min lecturaSin comentarios

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Alejandro Davidovich 1-6 y 2-2 Rafa Jódar

Juego Jódar, al que el servicio le sigue dando muchos puntos gratis y deja sin opciones a Davidovich

30-30 Error no forzado de Jódar, que está permitiendo crecerse a su rival; aunque luego equilibra el juego con otro gran servicio a la T

15-15 (saca Jódar) Davidovich mantiene la presión, pero Jódar se la sacude con un 'ace'

Alejandro Davidovich 1-6 y 2-1 Rafa Jódar

Juego para Alejandro Davidovich, que está empezando a encontrar la forma de hacerle daño a su rival

40-15 Buen saque del tenista andaluz que le acerca al 2-1

30-15 Davidovich responde con un paralelo de derecha que evita la presión de Jódar; luego, error del madrileño que permite al andaluz remontar el juego

0-15 (saca Davidovich) ¡Qué bestialidad de resto de Rafa Jódar!

Alejandro Davidovich 1-6 y 1-1 Rafa Jódar

Gran saque y error de davidovich, que sigue sin poder acercar al 'break' de momento

Otro gran saque a la T permite a Jódar remontar el juego y luego se pone en ventaja con un nuevo 'ace', el quinto del partido

15-15 (saca Jódar) Error no forzado de Rafa Jódar para empezar, una bola larga y un favor que luego 'devuelve' Davidovich al mandar el resto fuera

Alejandro Davidovich 1-6 y 1-0 Rafa Jódar

Le ha costado, pero Davidovich logra cerrar el juego con un gran golpe y un punto que cierra en la red

Ventaja Davidovich - Gran saque del tenista del Rincond e la Victoria y resto fuera de Jódar

Iguales - Resto ganador de Jódar, que está aprovechando cada saque de Davidovich que no es definitivo

Ventaja Davidovich - Gran saque del malagueño, que de momento está sabiendo aguantar la presión en este juego

40-40 Otro gran resto de Rafa Jódar mete presión y provoca un nuevo 'deuce'

40-30 Gran resto de Rafa Jódar, que acaba provocando el error de su rival; luego, Davidovich logra colocar un primer servicio y tomar ventaja

30-15 El malagueño se pone en ventaja, pero luego comete un error no forzado que acerca a su rival

15-0 (Saca Davidovich) Empiezan con bolas nuevas y Davidovich lo aprovecha para clavar un primer saque

Alejandro Davidovich 1-6 Rafa Jódar

Espectacular primer set de Rafa Jódar, sin apenas errores, muy firme con su saque y demoledor al resto. El 6-1 muestra lo que se está viendo en la pista, donde Davidovich, al menos por ahora, se está viendo desbordado

Alejandro Davidovich 1-6 Rafa Jódar

Lo logra a la primera con otro gran servicio del tenista del CT Chamartín

40-15 Dos puntos seguidos, el último tras un error de revés de Davidovich dan los primeros puntos set al madrileño

15-15 (Saca Jódar) Empieza bien con el saque el de Leganés, pero responde Davidovich con un derechazo para equilibrar el juego

Alejandro Davidovich 1-5 Rafa Jódar

Brutal paralelo de Jódar tras un largo peloteo para hacer con el juego; está jugando el madrileño de forma increíble

30-40 Espectacular rev és de Rafa Jódar para tener opcion de 'break' de nuevo

30-30 Responde el andaluz con un buen saque y un ataque que no puede responder el madrileño

0-30 (Saca Davidovich) Jódar aprovecha el segundo saque de Davidovich para hacerse con el punto; luego, error de revés del malagueño y pone en peligro su turno de saque

Alejandro Davidovich 1-4 Rafa Jódar

Pero Rafa Jódar evita el problema con un gran saque y mantiene su ventaja

40-30 Davidovich salva las dos primeras con un paralelo a la esquina y un derechazo que no devuelve Jódar; hay juego...

40-0 Tercer 'ace' para el tenista madrileño, que tiene tres bolas de 4-1

30-0 Jódar está sacando muy bien en este arranque de partido y se pone en ventaja

Alejandro Davidovich 1-3 Rafa Jódar

Alejandro Davidovich ceierra el juego con uns aque directo

40-15 Gran saque de Davidovich, que se acerca a su primer juego tras un golpe cruzado al que apenas llega Jódar

15-15 (saca Davidovich) Error de revés de Jódar para empezar; luego, tras un buen resto, equilibra Jódar

Alejandro Davidovich 0-3 Rafa Jódar

Cierra el juego con un gran saque y Jódar se va al banco con un concluyengte 3-0

40-15 Gran segundo saque del madrileño que no responde Davidovich; y, a continuación, enorme derecha de Jódar que no puede responder su rival

15-15 Davidovich se adelanta, pero Jódar responde con un paralelo a la línea

Alejandro Davidovich 0-2 Rafa Jódar

Vaya resto de Jódar, su fuerte, que le permite situarse con ventaja ya en este set

Ventaja Jódar - Error del tenista del Rincón de la Victoria que propicia el primer bola de 'break'

40-40 Gran dejada del madrileño y equilibra el juego; primer lío para Davidovich

40-30 Rafa Jódar aguanta el peloto y acaba forzando el error de revés del malagueño; pero Davidovich responde para evitar la primera bola de 'break'

15-15 Buen servicio de Davidovich para empezar y muy agresivo Jódar para responder e igualar el juego

Alejandro Davidovich 0-1 Rafa Jódar

Jódar gana el primer juego pese a la presión de Davidovich

40-30 Jódar lo resuelve con su saque y se posiciona para hacerse con este primer juego

15-30 Muy agresivo Davidovich, que ha provocado dos errores del tenista madrileño

15-0 Larguísimo primer punto (21 golpes) que acaba mandando Davidovich a la red

ARRANCA EL PARTIDO

Jódar ya ha ganado un título este año (Marrakech) y Davidovich dos (Mallorca y Chengdu), pero para los dos, de ganar, sería su primer Master 1.000

Rafa Jódar gana el sorteo y empezará sacando

Ya están entrando los jugadores en pista, esto está a punto de empezar....

Justo antes de esta final se ha disputado la de dobles, donde se han proclamado campeones los austriacos Lucas Miedler y Nel Oberleitner tras ganar por 6-3 y 6-4 al portugués Cabral y al norteamericano jamex Tracy

Entrevista

Davidovich y sus diferencias con 2022

"Ha cambiado mi vida. Soy diferente persona, soy diferente jugador. No puedo hablar de tenis porque soy totalmente diferente. A nivel personal ha sido un cambio total. Obviamente ahora estoy mucho más tranquilo, tengo más confianza en mí mismo"

Tras la victoria ante Medvedev, Jódar se ha situado en el puesto 11º de la ATP y 9º de la Race, que ahora mismo le daría la última laza para las ATP Finals y desplazaría a Novak Djokovic; Dvidovich ha igualado de momento su mejor puesto histórco, ya que se asegura salir de Shanghai como 14º del mundo, pero subiría un puesto si gana

Entrevista

Rafa Jódar

"Todos los partidos que he jugado en las rondas anteriores me han ayudado a estar en la forma en la que estoy ahora, y eso es muy importante. (...) Intentaré tener esa misma mentalidad (en la final)"

Nunca se han visto las caras los dos jugadores españoles en la corta trayectoria de Jódar en el circuito, de ahí que haya expectación por ver lo que puede ofrecer uno y otro

Comenzamos la retransmisión en directo de la final del Master 1.000 de Shanghai entre Alejandro Davidovich y Rafa Jódar, un duelo que asegura un ganador español

El Masters 1.000 de Shanghái, el único torneo de esta categoría que se le resistía a la Armada, inscribirá al fin el nombre de un español en su palmarés. Rafa Jódar y Alejandro Davidovich se juegan no solo un hito inédito en tierras chinas

Será, además, el reencuentro de dos raquetas nacionales en la lucha por un título de este nivel siete años después. El choque entre Jódar y Davidovich trasciende el escenario oriental. Será la novena final 100% española en la historia de los Masters 1.000, un acontecimiento que no se repetía desde que Nadal venció a Albert Ramos en Montecarlo 2017.

La primera se remonta a 1996, cuando Roberto Carretero sorprendió a Alex Corretja en Hamburgo, abriendo un camino que después transitaron figuras como Albert Costa, Albert Portas, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Fernando Verdasco o David Ferrer.

Desde su irrupción en el calendario en 2009, la pista rápida asiática había sido esquiva para los españoles. Hasta en cuatro ocasiones se acarició el trofeo sin éxito. Rafa Nadal cayó en la edición inaugural ante Nikolay Davydenko y repitió subcampeonato en 2017 frente a Roger Federer. Entre tanto, David Ferrer y Roberto Bautista sucumbieron ante la solidez de Andy Murray. El único antecedente victorioso pertenecía al cuadro de dobles, donde Marcel Granollers se coronó en 2023 junto al argentino Horacio Zeballos.

Para Jódar, que llega lanzado tras superar a Daniil Medvedev en semifinales, representa la primera gran final de su carrera, un logro que demuestra que "las cosas se están haciendo muy bien en España". Para Davidovich, que superó a Zverev, será su segunda oportunidad en un Master 1.000 tras la final perdida en Montecarlo 2022 ante Stefanos Tsitsipas.

Nunca se han enfrentado entre sí, pero ambos se juegan mucho más que un título importante. De ganar, Jódar entraría en el Top-10 de la ATP y casi se aseguraría su presencia en las ATP Finals de Turín. Davidovich, por su parte, alcanzaría su mejor posición en el ránking (13º) en caso de victoria. Sea cual sea el desenlace, Shanghái ya habla español.