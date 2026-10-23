Topuria genera dudas y Charles Oliveira se mete por medio: "Necesita una pelea fácil en su regreso, su confianza está destrozada"

En Brasil creen que la UFC cuidará a Topuria y no le dará una pelea fuerte, mientras Oliveira se postula para pelear con Gaethje

Ilia Topuria estará muy atento a todo lo que ocurra este sábado en el UFC 333. Eso si es que no está presente. El luchador hispano-georgiano verá cómo en el combate estelar estará presente el luchador ante el que se proclamó campeón, Alexander Volkanovski, y, enfrente, el enemigo al que todos le querían enfrentar cuando estaba en el peso Pluma, Movsar Evloev.

Pero es que, además, en el combate coestelar, su amigo Merab Dvalishvili tratará de recuperar su cinturón de campeón del peso Gallo ante el ruso Petr Yan, el mismo que se lo arrebató meses atrás.

No sólo estará atento por eso, sino porque en los últimos tiempos se está hablando mucho de la posibilidad de que Volkanovski y Justin Gaethje disputen un supercombate de campeones en el caso del que el australiano defienda con éxito su título. 'Volk' ha avisado que eso sería 'fuera de ruta' y que no retendrían los cinturones, pero afectaría directamente a las pretensiones de Topuria de luchar con Gaethje la revancha de lo vivido en el UFC Freedom 250.

El español, a través de su agente, insiste en que ese sea su próximo combate, mientras otros, como Tsarukyan y Pimblett parecen tratar de evitarlo. Pero hay un tercero que también se ha apuntado en las últimas horas y que quiere arrebatarle ese privilegio. Mientras la UFC y Gaethje no hagan públicas sus pretensiones, los aspirantes no pararán de salir.

Oliveira se promociona a sí mismo

"Creo que (Tsarukyan) debe pelear por el título, pero Charles Oliveira vende mucho. Una victoria sobre Diego Lopes definitivamente me otorga una oportunidad por el título. Pero hay varios escenarios. Si Justin se retira, Charles Oliveira definitivamente peleará por el título contra Tsarukyan, el número dos", asegura el propio Oliveira, hablando en tercera persona, en declaraciones a Laerte Viana.

El actual poseedor de cinturón BMF cree que merece una oportunidad antes que Topuria, pese a que éste le derrotó en su último pleito con gran facilidad hace apenas año y medio. "Si gano esta pelea -a Lopes-, ellos habrán peleado un poco antes y yo habré peleado después. Mi pelea estará más fresca en la mente de la gente cuando busquen a alguien para pelear al principio del año", señala Charles Oliveira para justificar su petición.

Renato Moicano no cree que luche con Gaethje

Si Oliveira se ofrece hay otros que creen que Topuria no va a pelear ese combate por el título, pero por otros motivos. Cuando El Matador perdió, Arman Tsarukyan avisó que la UFC no le pondría un combate complicado a continuación para que cogiera confianza y no perdiera el cartel que Topuria tiene, pues es su mayor valor mediático.

De la misma opinión es el peleador brasileño Renato Moicano, rival de Makachev cuando Tsarukyan se dio de baja a última hora. Moicano cree que la UFC cuidará su inversión y así lo dejo claro en MMA Fighting. "Necesita una pelea fácil. Es cierto. Sabemos cómo funciona la UFC. O lo sacrifican a él y a Paddy Pimblett, o le dan una pelea para que siga progresando y recupere la confianza. Y creo que su confianza está destrozada. Hace seis meses decían que este tipo podría ser uno de los mejores de todos los tiempos, pero uno es tan bueno como su última pelea. Puede regresar. Puede regresar, noquear al próximo y volver a la senda del triunfo", señala sobre el camino a seguir por El Matador.

De la idea que Topuria tiene sólo la conocemos por su agente. Y éste señala a Gaethje y al título del peso Ligero. El luchador español, mientras tanto, ya se entrena a tope para volver a comienzos de año. Contra quien sigue siendo una gran incógnita.