Nurmagomedov, entrenador de Islam Makhachev, se acerca a Topuria: "Granada y Córdoba llevaban mucho tiempo en mi lista"

Khabib Nurmagomedov ha aprovechado su estancia en España para visitar Córdoba y Granada, dos destinos que tenía pendientes desde hace tiempo. El excampeón invicto de la UFC y actual entrenador de Islam Makhachev ha compartido en sus redes sociales algunos momentos de su recorrido por Andalucía

Khabib Nurmagomedov ha cambiado por unos días el octágono por los monumentos y las calles de Andalucía. El excampeón de la UFC, considerado una de las grandes leyendas de las artes marciales mixtas, ha elegido Córdoba y Granada para una escapada en la que ha podido conocer algunos de los rincones más emblemáticos de ambas ciudades. Una visita que ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales y que le ha permitido cumplir con una cuenta pendiente.

El propio luchador ruso ha explicado el motivo de su viaje. "Granada y Córdoba llevaban mucho tiempo en mi lista", ha escrito durante su estancia en España. Dos destinos que han llamado su atención y en los que ha aprovechado para acercarse a parte del patrimonio histórico y cultural andaluz.

En Córdoba, Nurmagomedov ha visitado la Mezquita-Catedral, uno de los grandes símbolos de la ciudad, y también ha recorrido otros espacios conocidos, como la Calleja de las Flores. En Granada, por su parte, ha tenido la oportunidad de conocer la Alhambra, otro de los grandes atractivos turísticos de Andalucía.

La presencia del daguestaní en estas ciudades no ha pasado desapercibida. Su popularidad trasciende ampliamente el mundo de las artes marciales mixtas, donde construyó una carrera prácticamente irrepetible. Nurmagomedov se retiró invicto, con un balance de 29 victorias y ninguna derrota, después de convertirse en campeón mundial del peso ligero de la UFC en 2018.

De dominar la UFC a ejercer de entrenador

Aquel año protagonizó uno de los combates más mediáticos de la historia de la UFC contra Conor McGregor. El ruso se impuso por sumisión en el cuarto asalto y defendió posteriormente su cinturón ante Dustin Poirier y Justin Gaethje. Su retirada llegó en octubre de 2020, después del fallecimiento de su padre y entrenador, Abdulmanap Nurmagomedov.

Desde entonces, Khabib ha mantenido su vinculación con las MMA, aunque desde una posición diferente. El excampeón ejerce como entrenador y mentor de varios luchadores, entre ellos Islam Makhachev, que ha seguido sus pasos hasta convertirse también en una de las grandes figuras de la UFC.

Su nueva vida lejos de la competición le permite dedicar tiempo a otros intereses y descubrir lugares que tenía pendientes. En esta ocasión, el viaje le ha llevado hasta el sur de España, estando curiosamente más cerca, aunque solo haya sido geográficamente, de Ilia Topuria, que se rumoreaba que podría luchar contra su pupilo Makhachev.