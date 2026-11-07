España roza la Finalíssima en Brasil

La selección gana a Portugal por penaltis y se cruzará con la selección anfitriona en la gran final de esta competición que engloba a las mejores del mundo

La selección española de fútbol sala roza un nuevo título. Los de Jesús Velasco se han clasificado para la final de la Finalíssima tras derrotar a Portugal en los penaltis (7-8), después de un empate a dos (2-2) en el tiempo reglamentario de las semifinales disputadas en Niterói (Brasil). El combinado dirigido por Velasco se medirá este domingo por el título con Brasil, que empató a uno con Argentina y también la derrotó en los penaltis.

El encuentro reeditaba la última final europea del pasado mes de febrero, en la que España se impuso por 5-3. Sin embargo, el guion en suelo brasileño exigió máxima tensión hasta el desenlace desde el punto fatídico.

"Tengo muy buenas sensaciones. Hemos hecho un buen partido en líneas generales, con algún momento en el que no hemos estado tan bien, pero teníamos enfrente un gran rival. Portugal ha demostrado que es muy competitivo y con muy buenas cosas. Hemos competido muy bien, hemos generado ocasiones y nos ha faltado finalización. Hemos llegado a los penaltis con la sensación de haber podido ganar antes", señalaba Jesús Velasco, seleccionador español, tras certificar el triunfo.

Igualdad entre España y Portugal

Tras una primera mitad muy disputada y sin goles, con intervenciones providenciales de los guardametas Dídac y André, el marcador se abrió nada más arrancar el segundo tiempo. A los 16 segundos de la reanudación, José Antonio Raya robó un balón en su área, condujo hasta campo contrario y sorprendió al meta luso con un disparo lejano.

Portugal reaccionó con voracidad. Rúben Teixeira firmó el empate en el minuto 6 de este periodo al rematar de media volea un saque de esquina de Pany Varela, y Hugo Neves completó la remontada en el 12 tras recibir un servicio en la banda izquierda y conectar un disparo lejano.

España empata sobre la bocina

Cuando el pase luso a la final parecía sentenciado, a falta de 55 segundos para la bocina, Sergio Fernández aprovechó una asistencia de Rivillos dentro del área para establecer el 2-2 definitivo y forzar los penaltis.

En la tanda de desempate, España se mostró casi infalible: anotaron Antonio, Adolfo, Gonzalo Santa Cruz, Rivillos, Sergio González, Dídac, Ricardo Mayor y Cecilio Morales, mientras que Adrian Rivera desperdició su lanzamiento. Por parte portuguesa, marcaron André, Paço, Hugo Neves, Diogo Santos, Rubén Teixeira, Kutchy y Afonso Jesús, siendo decisivos para el triunfo español los fallos de Pany Varela y Lucio Junior.

El héroe de los penaltis fue Jesús Herrero, que llevaba un año sin ser convocado por la selección: "Yo sólo miro el estado de forma. Le estoy viendo muy bien en su equipo. Jesús se merecía venir, como Antonio Navarro. Me ha demostrado que he acertado. Tengo muchísima confianza en él", sentencia jesús Velasco.

La Finalíssima, organizada conjuntamente por la Conmebol y la UEFA en su segunda edición, reúne en Brasil a las cuatro grandes potencias mundiales del fútbol sala.

Ficha técnica del España 2-2 Portugal

España: Dídac, Antonio, Rivillos, Adolfo y Sergio González -cinco inicial-, Cecilio, Ricardo, Adrián Rivera, Pablo Muñoz, Raya, Santa Cruz, Novoa, Gon Castejón y Jesús Herrero (p.s.).

Portugal: André Correia, André Coelho, Tomás Paçó, Diogo Santos y Pany Varela -cinco inicial-, Afonso Jesús, Hugo Neves, Rubén Teixeira, Lucio Rocha, Silvestre Ferreira, Pauleta, Rubén Gois, Kutchy y Bernado Paçó (p.s.).

Goles: 1-0 (21') Raya; 1-1 (27') Rubén Teixeira; 1-2 (33') Hugo Neves; 2-2 (40') Sergio González.