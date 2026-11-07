Alineaciones Elche - Betis: alineación probable de Elche y Betis en la jornada 12 de LaLiga

El técnico chileno volverá a su once base, muy similar al del Málaga, con la incógnita de si dará descaso a Natan, mientras el Elche pierde a una pieza clave como Lemar

El Betis abre la jornada dominical con su enfrentamiento contra el Elche en el Martínez Valero, que arranca a las 14:00 horas, y que supone la última parada antes de afrontar el primer derbi de la temporada, fechado para justo después del parón internacional.

Cita en la que los heliopolitanos buscan encadenar su segundo triunfo liguero consecutivo tras haber batido al Málaga sin que la derrota en Champions contra el Borussia haya hecho mella por la gran competitividad del equipo. La victoria le permitiría irse al paréntesis afianzado en la cuarta plaza, a la estela de los tres clubes más poderosos de España.

Dos bajas consabidas y la sorprendente ausencia de Lo Celso

Para ello, Pellegrini no debe lamentar nuevas bajas por lesión, pues el único que se cae de la lista con respecto a Alemania por fuerza mayor es Facundo Bernal, que cumple su tercer partido de sanción por la expulsión contra el Barcelona.

Además, Cucho Hernández sigue en el dique seco por sus problemas físicos, mientras que la gran sorpresa de la convocatoria es la ausencia por decisión técnica de Lo Celso tras no pisar el césped contra Málaga y Borussia.

En el capítulo de buenas noticias, reaparece Junior tras una larga lesión y Fidalgo vuelve a estar disponible una vez recuperado de un proceso vírico que le impidió viajar a tierras germanas.

Vuelta al once de gala

Con estas cartas sobre la mesa, se espera una nueva revolución en el once en relación a Dortmund para tornar de nuevo hacia lo más parecido a su once base, casi idéntico similar al desplegado contra los costasoleños con una sola salvedad.

En este sentido, vuelven a los laterales Bellerín y Fran García, mientras que será Bartra el que acompañe a Natan, sin descartar un descanso para el brasileño en favor de Llorente. Por delante, una dupla de internacionales formada por Marc Roca, recién llamado por De la Fuente, y Pablo Fornals como escudero del mago bético, Isco Alarcón.

Contra los malaguistas, Riquelme ejerció de Antony, pero este domingo se espera que el brasileño repita como titular en la derecha para cambiar hacia su mejor versión, poco presente en el curso actual. En la izquierda, solo hay un camino, el bendecido Abde, que atraviesa por el mejor momento de su carrera.

En la punta de lanza Troy Parrott gozará de una nueva oportunidad para romper su sequía ante la ausencia de Cucho, cuya recuperación va más lenta de lo esperado.

Baja muy importante en el Elche

Por parte ilicitana, Martín Anselmi pierde para este partido al francés Thomas Lemar, lesionado la pasada jornada ante el Valencia y una de las referencias de su juego ofensivo. Esta baja abre la puerta a la titularidad a Facundo Buonanotte y se suma a la de Marc Aguado, que sigue con su puesta a punto tras sufrir una lesión en el tobillo hace varias jornadas.

Posibles onces:

Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Cepeda, Buonanotte, Germán Valera y Fer Niño.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Bartra, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Parrott.