Magnus Norman, nuevo entrenador de Sinner, sobre el tenista que más le divierte: “Pagaría por ver a Alcaraz antes que a Sinner”

Tras confirmarse el viernes el fichaje de Norman como nuevo técnico de Sinner se han recordado las palabras del sueco, donde mostraba su preferencia por Alcaraz

Antes de que Ben Shelton confirmara que Juan Carlos Ferrero iba a incorporarse a su equipo para la próxima temporada, el italiano Jannik Sinner había acabado con las especulaciones que le ligaban al extécnico de Carlos Alcaraz.

Hace tiempo que se conocía que Darren Cahill iba a dejar de dirigirlo la próxima temporada y, ante las palabras de Ferrero en las que aseguraba que iba a volver a entrenar, todos apuntaron a que podría ser al gran rival de su expupilo. Sinner quiso acabar con los rumores filtrando que su nuevo técnico iba a ser el exnúmero 2 del tenis mundial Magnus Norman.

La confirmación oficial llegó el pasado viernes, con un mensaje de despedida a Cahill, en el que el tenista italiano recordaba lo que habían vivido desde que en 2022 se hiciera cargo de su progresión. Junto al australiano, Sinner ha alcanzado la cima del tenis mundial. "Este no es el final que hubiésemos querido, pero no va a cambiar lo que hicimos. Mucho de lo que soy como persona y como tenista te lo debo a ti. Cinco temporadas. No olvidaré ni un solo día de ellas. Gracias por todo, ha sido un privilegio". Con esas palabras cerraba el italiano su mensaje de despedida.

Junto a ello llegaba la confirmación de la incorporación de Magnus Norman, que pasará a liderar un equipo en el que también está Simone Vagnozzi desde hace muchos años. Norman llega tras haber entrenado a Stan Wawrinka en los últimos años.

Magnus Norman prefiere a Alcaraz

Tras confirmarse la noticia ha sido cuestión de tiempo que salieran a la luz unas palabras del nuevo entrenador de Jannik Sinner que, como poco, crearan polémica. Se trata de una entrevista a Magnus Norman, en la que el extenista sueco se refiere a los tenistas jóvenes más destacados y muestra claramente sus preferencias por... Carlos Alcaraz.

Norman alababa el desempeño del español por encima de sus rivales generacionales. “Si seguimos considerando a Alcaraz un tenista joven, me gusta verle porque es muy impredecible, nunca sabes qué esperar de él. Juega con mucha pasión y se nota que, realmente le gusta jugar al tenis. (...) Me gusta la versatilidad de Alcaraz, si yo fuese su entrenador me gustaría verle más sólido, pero al mismo tiempo, me gusta verle jugar. Porque nunca se sabe qué esperar”, afirmaba.

A la hora de compararlo con Alcaraz, admitía que le gustaba más el juego del español y que pagaría antes por ver a Alcaraz que a su nuevo pupilo. "Sinner siempre será un gran campeón y sigue siendo el número uno. Como entrenador disfruto observando cómo se comporta entre los puntos, con su seriedad, dedicación y solidez. Pero pagaría por ver a Alcaraz antes que a Sinner", reconocía.

El exnnúmero 2 mundial también ensalzaba a otro joven, de la generación posterior y que ha visto frenada este año su meteórica progresión: Joao Fonseca. "A Fonseca también me gusta verlo porque tiene una fuerza imparable a ambos lados de la pista y mucho estilo. Hay muchos jóvenes prometedores y creo que el tenis seguirá siendo un deporte popular entre los aficionados durante muchos años", sentencia el nórdico.