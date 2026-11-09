Alba Carrillo explota contra Rafa Nadal: "Ni puñetera idea de lo que vive la gente ni de lo que le cuesta llegar a fin de mes"

La modelo y presentadora, además de ex pareja sentimental de otro ex tenista como Feliciano López, cargó contra el de Manacor. "A lo mejor hay mucha gente con unas condiciones estupendas para ser tenistas, como vosotros, en África", apuntó Carrillo

El 23 de septiembre de 2026, la Policía, con una orden judicial, desahuciaba de la vivienda que alquilaba Maricarmen con una renta antigua en la calle Alcalde Sainz de Baranda en el distrito del Retiro de Madrid. Ahí se iniciaba un movimiento de protesta contra las condiciones existentes en España en relación al acceso a la vivienda. Varios fueron los personajes conocidos que se pronunciaron al respecto y entre ellos estuvo Rafa Nadal.

El ex tenista y número 1 del ranking ATP apuntó en declaraciones para la CNBC que los jóvenes de hoy en día ahorraban para cosas muy diferentes para las que él en su momento. Rafa Nadal afirmó que "la mentalidad de la gente ha cambiado durante los últimos años". Además añadía que "antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa, y creo que la mentalidad ha cambiado mucho desde que yo era un niño... Ahora, la gente invierte mucho en experiencias y en viajar para conocer lugares diferentes". Estas declaraciones encendieron a principios de octubre a Alba Carrillo, modelo y presentadora, además de ex pareja sentimental de Feliciano López.

Alba Carrillo carga contra Rafa Nadal por su comentario sobre la vivienda

Alba Carrillo mostró su enfado en el programa de televisión 'El sótano' en relación a las declaraciones de Rafa Nadal. En primer lugar reconoció Alba Carrillo la gran carrera deportiva de Rafa Nadal: "Fue un tenista estupendo y eso no lo pongo en duda".

Pero seguidamente le espetó al manacorí y también extensible a todos los deportistas conocidos que se pronunciaron sobre el tema de la vivienda, que no hablasen sin saber las condiciones en las que vivía la gente: "No tenéis ni puñetera idea, porque habéis tenido la suerte de llegar donde estáis. A lo mejor hay mucha gente con unas condiciones estupendas para ser tenistas, como vosotros, en África, pero no ha tenido la suerte de llegar a ser tenista profesional".

Insistió nuevamente Alba Carrillo en lo afortunado que son los tenistas para seguidamente recriminarles la falta de conocimiento sobre lo que pasa a pie de calle: "Sois superafortunados y privilegiados en este mundo pero no tenéis ni puñetera idea de lo que vive la gente ni de lo que le cuesta llegar a fin de mes".

Pero el enfado de Alba Carrillo fue a más y pidió que se mantuviesen "callados" en sus barcos. Añadió: "Es un buen eslogan: 'Por lo menos, callaos'", para cerrar con un nuevo halago envenenado hacia Rafa Nadal: "Eres un tío espectacular, pero, hombre, muestra un poquito de empatía".