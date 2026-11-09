Toni Nadal, tío de Rafa: "Yo soy catalanoparlante y creo que en Mallorca hablamos catalán. Hablo catalán, pero no por ello soy catalán, lo mismo que un argentino no es español"

El técnico balear se moja a la hora de señalar su visión sobre los nacionalismos y lo hace desde una tierra donde está muy extendido

La trayectoria de Toni Nadal en los últimos años no sólo ha estado asociada al tenis. El técnico mallorquín ha dado conferencias y charlas de superación, de estrategia y no se ha escondido a la hora de decir lo que piensa sobre todos los temas.

De hecho, en más de una entrevista ha criticado el hecho de que muchas personas se tengan que autocensurar para no crear polémica y para que no les pongan una etiqueta. "Me gustaría vivir en una sociedad donde yo pueda ejercer mi responsabilidad y donde no se me acote mi libertad", señalaba, al tiempo que indicaba que no le gusta nada la tendencia actual a "politizarlo todo". "Creo que le hace un flaco favor a la sociedad y al ciudadano", añadía.

Toni Nadal sigue apareciendo todas las semanas para analizar el tenis actual, aunque también ha hablado de otros temas en las entrevistas que ha concedido, algunas de su vida personal, que han influido en su forma de pensar.

El tío de Rafa Nadal vivió unos años en Barcelona, es mallorquín, vive en Manacor, pero ha representado a España como técnico en muchas ocasiones, por lo que está directamente implicado en las peleas políticas habituales en la isla, de las que no quiere saber nada. "Yo no concibo el odio a España. Soy catalanoparlante, viví seis años en Barcelona, siempre me trataron muy bien. Me gusta España con Cataluña dentro", declaró en una entrevista en El Español, donde dejó claro lo que piensa también del nacionalismo mallorquín, que él conoce en primera persona.

"No me gustan en excesivo los nacionalismos, ni el de Mallorca ni el de España. Yo defiendo la lengua catalana pero no en contraposición a la española. La convivencia es entendernos. Soy de Baleares. Los isleños, normalmente, estamos muy apegados a nuestra tierra. La tierra es mi madre. Pero por querer a mi madre no odio a mis hermanos de Madrid o de cualquier otro lugar de España", afirma sobre el nacionalismo catalán o mallorquín.

Toni Nadal, sobre el catalán y el mallorquín

El técnico balear va más allá y señala que, en contraposición a lo que muchos piensan en las islas Baleares, allí se habla catalán. "El catalán es la lengua de mi tierra, pero no busco confrontación ni mucho menos con el español. En Mallorca no hablamos mallorquín; hablamos catalán, porque así lo dicen los filólogos, que son los que saben", sentencia.

Y, a continuación justificaba por qué piensa eso. "Si no, todos seríamos políglotas. También hablaría el uruguayo, el colombiano, el peruano, el argentino, el chileno, el paraguayo... Hablo catalán, pero no por ello soy catalán. Lo mismo que un austriaco y un suizo no son alemanes. Lo mismo que un argentino no es español y que un estadounidense no es inglés", indica.

Unas palabras que pueden resultar polémicas en algunos ambientes, pero que coinciden con lo que el propio Rafa Nadal ha señalado en más de una ocasión. Un tenista que se ha mostrado siempre orgulloso de su tierra, pero sin excluir a España, a la que ha representado siempre que ha podido.