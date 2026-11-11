Pau Cubarsí, catalán: "Intento hablar catalán porque nos sale más fluido. Nos sale de dentro y nos intentan vacilar con eso"

El central azulgrana, nombrado recientemente Golden Boy, explica el 'problema' del catalán dentro del vestuario de la Selección Española

El azulgrana Pau Cubarsí, designado recientemente como Golden Boy 2026, es uno de los mejores centrales del mundo, como bien pudo comprobarse el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se proclamó campeón del Mundo con España y en el que fue nombrado, también, mejor jugador joven del Mundial.

Pese a su juventud, Cubarsé se ha consagrado ya en el eje de la defensa de Hansi Flick, por lo que a pesar de tener tan sólo 19 años, no podemos hablar de él sólo como uno de los mejores centrales jóvenes de Europa, sino que está al nivel, también, de muchos de los más veteranos y destacados.

Pau Cubarsí, con el FC Barcelona

Cubarsí, de La Masía a Campeón del Mundo

Su carrera como futbolista profesional ha sido meteórica, saliendo de La Masía para convertirse a las primeras de cambio en campeón de un Mundial. Todo eso, a pesar de haberse criado en un pequeñísimo pueblo de Girona: Estanyol, donde el primer idioma de todos sus vecinos es el catalán.

Obviamente, en Estanyol también se habla el castellano, aunque el propio Cubarsí reconoce que se usa poco en el día a día entre sus calles. Una realidad que, según cuenta el propio Cubarsí, también ocurre en el vestuario culé, donde muchos futbolistas son, lógicamente, catalanoparlantes; tanto porque es su lengua materna como otros que, sin ser catalanes, lo hablan y lo entienden perfectamente al haberse criado en Cataluña. Véase el ejemplo, sin ir más lejos, del onubense Fermín.

"Con todos los otros hablo castellano perfectamente"

Al respecto se refirió el propio Cubarsí durante la Copa del Mundo, cuando estaba concentrado con la 'Roja' de Luis de la Fuente: "Con Eric Garcia intento hablar catalán porque nos sale más fluido, pero con todos los otros hablo castellano perfectamente".

Con su explosión sobre el terreno de juego y posterior exposición ante los medios, llegó a indicarse que el joven Pau Cubarsí no sabía hablar castellano con fluidez, algo que él mismo negó, defendiendo que, pese a ello, se encontraba mucho más cómodo expresándose en catalán: "A los catalanes nos sale de dentro y nos intentan vacilar con eso".

El catalán en los entrenamientos de la Selección Española

En el vestuario de la Selección Española hay cada vez más catalanes consolidados en los planes de Luis de la Fuente. Desde Cubarsí hasta Marc Pubill o Joan García. De ahí, también, que el catalán sea cada vez más habitual durante los entrenamientos de la Roja.

No es de extrañar, por ello, que aparezcan también bromas al respecto, como Nico Williams, en un rondo, hablando en catalán: "L'ha tocat!". Borja Iglesias, gallego, se refirió de hecho a ello en RAC1, asegurando que le hacía cierta gracia que muchas expresiones del catalán acabaran incluyéndose en el vocabulario de muchos de los internacionales españoles que no son catalanes.

Una polémica, en ciertos sectores, que al fin y al cabo demuestra una vez más que el vestuario de la Selección Española es una balsa de aceita donde conviven lenguas y costumbres diferentes de nuestro territorio.