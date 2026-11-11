La complicada situación de Vinicius en el Real Madrid: 'Es el enero perfecto para venderlo'

El brasileño atraviesa un momento complicado y su continuidad en el Santiago Bernabéu vuelve a estar en el centro del debate. Tras la sanción de cuatro partidos, el Real Madrid ha alcanzado su pico de nivel sin él en el campo

El futuro de Vinicius Junior en el Real Madrid vuelve a generar debate. El brasileño, que durante las últimas temporadas ha sido uno de los grandes referentes ofensivos del conjunto blanco, atraviesa una etapa en la que su rendimiento ha alimentado las dudas sobre su continuidad a pesar de reciente renovación. Tanto es así que ya hay voces que consideran que el próximo mercado invernal podría ser una oportunidad para plantearse seriamente su salida.

En 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo' surgió el debate de su situación tras la sanción, ya que el Real Madrid ha encontrado su nivel más alto sin él en el campo. La posibilidad de vender al extremo madridista en enero gana fuerza entre quienes consideran que el club debería aprovechar cualquier oferta importante para librarse del brasileño e ingresar una buena cantidad de dinero. De hecho, en el debate se ha defendido que el momento ideal para haberlo vendido fue el pasado verano, cuando su renovación y sus desencuentros con el entorno del club protagonizaron buena parte de la actualidad madridista.

Diomandé le ha quitado el puesto a Vinicius

Florentino Pérez consiguió entonces reconducir la situación, pero la postura de quienes apuestan por su venta es clara: si aparece una propuesta que satisfaga las exigencias económicas del Real Madrid, no habría que cerrar la puerta a una operación que permitiría ingresar una cantidad muy importante. Eso sí, no se trata de regalar a un futbolista cuyo potencial sigue estando fuera de toda duda. El propio debate reconoce que Vinicius puede recuperar su mejor versión en cualquier momento y que su talento continúa siendo un argumento de peso para mantenerlo en la plantilla.

La Premier League, una posible vía de escape

En ese escenario aparece la Premier League como un destino que podría agitar el mercado. Durante el debate se pusieron sobre la mesa los nombres de Manchester City y Manchester United como posibles clubes con capacidad para afrontar una operación de semejante calibre, especialmente si alguno de ellos necesitara incorporar una figura de primer nivel para cambiar la dinámica de su equipo, como es el caso actual de los Red Devils, que se encuentran en descenso.

La cifra planteada como punto de partida resulta especialmente llamativa: 150 millones de euros. Una cantidad que permitiría al Real Madrid estudiar seriamente la venta de Vinicius, aunque habría que comprobar si algún club está dispuesto a realizar semejante desembolso en pleno mercado invernal. De hecho, en el propio debate se llega a plantear la opción de aceptar una oferta más baja: "Si te vienen con 150 millones... Y sin el pico. Y sin el pico"

Las alternativas en el ataque del Real Madrid

Otro punto a favor de su venta en el debate, es la variedad del conjunto blanco en el ataque. Cuenta con alternativas ofensivas que podrían tener mayor protagonismo, aunque algunas de ellas todavía no han conseguido asentarse en los planes del equipo. Rodrygo, actualmente recuperándose, y Brahim Díaz aparecen entre los nombres citados durante el debate como posibles recursos para compensar una hipotética salida.

La gran cuestión es si el Real Madrid estaría dispuesto a desprenderse de uno de sus futbolistas más determinantes y si el mercado ofrecería una oportunidad económica difícil de rechazar. Por ahora, la venta de Vinicius no pasa de ser un escenario planteado en el debate, pero los 150 millones de euros ya ponen una cifra sobre la mesa para alimentar la discusión.