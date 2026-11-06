Mourinho envía a Vinicius a Dubái antes de tiempo

El brasileño no viajará a Mestalla para el encuentro de este sábado y aprovechará su ausencia para cumplir con varios compromisos comerciales del Real Madrid en Emiratos Árabes Unidos, antes de incorporarse a la concentración de su selección

Vinicius Junior vivirá el Valencia-Real Madrid de este sábado a casi 6.000 kilómetros de distancia. El extremo brasileño, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su etapa en el conjunto blanco, ha puesto rumbo a Dubái con autorización del club.

El motivo de su viaje se debe a varios compromisos publicitarios relacionados con el acuerdo comercial que la entidad mantiene con el emirato. Sin embargo, su ausencia llega en plena tormenta alrededor de su aportación al equipo y vuelve a poner de manifiesto la particular situación que atraviesa en su particular relación con su entrenador.

Mourinho le defiende, pero recuerda que no es imprescindible

José Mourinho ha defendido públicamente a su jugador, aunque también ha dejado claro que nadie es imprescindible. "El equipo está por encima de cualquier jugador", fue uno de los mensajes que trasladó el técnico portugués al ser preguntado por el brasileño. Este supuesto respaldo no evita que Vinicius esté más cuestionado que nunca, tanto por su comportamiento como por su rendimiento y su encaje en el proyecto madridista actual.

"Para mí lo más importante es el equipo. Nunca, por voluntad propia, voy a perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador. Un jugador malo será siempre malo por mucho que tu lo intentes. Un jugador muy bueno, incluso en sus peores momentos, te deja la puerta abierta a que vuelva a su situación. El partido de Vinicius en Atenas, si fuera un jugador normal, diríamos que es normal. Como es Vinicius y de él se espera siempre un buen nivel, el que me eliminó de Champions el año pasado, seguirá trabajando", declaró el míster luso.

Pese a las bonanzas de su entrenador, la realidad es que el último mes ha estado mucho más fuera que dentro del equipo. Su expulsión ante el Villarreal, el pasado 10 de octubre en el Santiago Bernabéu, y la posterior sanción de cuatro encuentros le han apartado de la competición durante buena parte de este tramo de la temporada.

El castigo, considerado desproporcionado por el propio jugador y por buena parte del entorno madridista, quedará cumplido precisamente este fin de semana, aunque Vinicius tampoco estará disponible para Mourinho en Mestalla.

De la sanción al viaje a Dubái

El Real Madrid ha aprovechado esta ventana para que el internacional brasileño cumpla con los compromisos adquiridos con Dubái. El jugador ya se encuentra en Arabia, donde está grabando diferentes anuncios y campañas de promoción turística de la ciudad, en virtud del acuerdo firmado entre ambas partes en 2023.

No se trata de una colaboración puntual. 'Visit Dubai' figura como socio de destino oficial del club blanco y participa también en la promoción de 'Real Madrid World', el parque temático dedicado a la entidad madridista que se encuentra en Dubai Parks and Resorts.

Además, el emirato mantiene una estrecha vinculación comercial con el club a través de Fly Emirates, uno de sus principales patrocinadores y cuya marca luce en la camiseta madridista desde 2013. Este acuerdo reporta al Real Madrid alrededor de 100 millones de euros anuales.

Las visitas de futbolistas de la primera plantilla a Dubái para atender este tipo de compromisos son habituales, pero en esta ocasión la sanción de Vinicius ha facilitado que pueda desplazarse sin interferir en la planificación del equipo. Así, el brasileño no estuvo junto a sus compañeros en el último entrenamiento antes del partido ante el Valencia, donde el Real Madrid afrontará una de las salidas más complicadas del campeonato.

Un regreso marcado por la polémica

La ausencia también le permitirá evitar un estadio especialmente incómodo para él. Vinicius mantiene una relación muy tensa con Mestalla y con la afición valencianista, después de haber denunciado en varias ocasiones episodios de racismo en su estadio. El documental en el que relató lo sucedido provocó una fuerte reacción en Valencia y alimentó todavía más una rivalidad que ha ido creciendo con el paso de las temporadas.

Además, el brasileño ha sido expulsado en dos de sus tres últimas visitas al feudo valencianista, convertido en uno de los escenarios más calientes de sus enfrentamientos con la afición rival. Esta vez no tendrá que exponerse a ese ambiente, aunque su ausencia responde fundamentalmente a la planificación de los compromisos comerciales del club durante el periodo de sanción.

De Dubái a la concentración de Brasil

El viaje tiene también una segunda vertiente deportiva. Una vez finalizados sus compromisos publicitarios, Vinicius se incorporará directamente a la concentración de la selección brasileña para afrontar los dos amistosos que tiene programados durante el próximo parón internacional.

La 'Canarinha' se enfrentará a Japón el 14 de noviembre y a Singapur el día 17, dos encuentros para los que el atacante está llamado a ser uno de los principales referentes ofensivos.

El hecho de encontrarse en Dubái le permitirá, además, acortar el desplazamiento hasta Asia, ya que desde el emirato el trayecto en avión ronda las nueve horas y veinte minutos, frente a las más de catorce que supondría viajar desde Madrid.