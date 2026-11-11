Palo a Carlos Alcaraz: 'No está, ni de lejos, entre los diez mejores del circuito'

John Isner, ex tenista estadounidense que contaba en su momento con uno de los servicios más potentes de la ATP gracias, en parte, a sus más de dos metros de altura, apunto en el podcast 'Notthing Major' que el murciano no tenía un saque ni entre los mejores del mundo

Carlos Alcaraz, además de un cambio de mentalidad evidente tras la vuelta, tras lesión, en el último US Open, demostró que había trabajado a conciencia en uno de los aspectos de su juego: el servicio. Carlos Alcaraz ha mejorado notablemente esa faceta y esto le ha dado desde que regresó el título de Pekín y recientemente el del Masters 1000 de París.

Ahora Carlos Alcaraz mira de frente a las ATP Finals, uno de los torneos que aún no ha conquistado y que realizará su sorteo de grupos el próximo jueves. Sobre el propio servicio de Carlos Alcaraz opinó recientemente uno de los mejores sacadores de la historia del tenis como es John Isner.

El norteamericano, con sus 2,08 metros de altura, era capaz de imprimir una velocidad endiablada a sus saques y eran casi imposible de parar en pista rápida. En el podcast 'Notthing Major', el propio Isner hizo una dura crítica sobre el servicio de Carlos Alcaraz.

El ataque de John Isner al servicio de Carlos Alcaraz

John Isner dejó claro que el saque de Carlos Alcaraz aún puede mejorar y le puso como ejemplo a Novak Djokovic, quien mejoró en esa faceta ya en una edad más avanzada: "Puede mejorar. Su saque aún puede mejorar; sigo pensando que tiene mucho margen de mejora. Vimos cómo Novak Djokovic mejoró su saque en una etapa avanzada de su carrera, y dio un salto espectacular".

Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de París

Isner añadió que por muy espectacular que sea el juego de Carlos Alcaraz, su servicio no está en el top 10 del circuito: "Por muy increíble que sea Carlos, su saque no está, ni de lejos, entre los diez mejores del circuito". En contraprestación a las críticas sobre el servicio de Carlos Alcaraz, John Isner alabó el juego del español desde el fondo de la pista: "Cuando lo observas desde el fondo de la pista, te preguntas: '¿Cómo es posible que alguien juegue a este deporte mejor que él?'".

Los cambios en el servicio de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz trató de emular el servicio de Novak Djokovic pero esta idea, llevada a cabo bajo el entrenamiento de Samu López, le pudo provocar la lesión que le apartó de las pistas durante cinco meses. Antes, Carlos Alcaraz logró levantar en Australia el Open y convertirse en el tenista más joven de la historia en cerrar el 'Carrer Grand Slam'.

Desde su vuelta en el US Open, en el servicio de Carlos Alcaraz se han observado ciertas diferencias y a base de tiempo y entrenamiento, los resultados empiezan a verse con un saque más peligroso y sobre todo menos vulnerable ante sus rivales. Es cierto que Carlos Alcaraz aún tiene margen de mejora y en las ATP Finals que arrancarán el próximo 15 de noviembre, tendrá un examen exigente para ver si ante las mejores raquetas del mundo, es capaz de mantener su servicio con continuidad y no sufrir demasiadas roturas del mismo.