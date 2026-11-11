El secreto que esconde el vendaje en la cabeza de Raphinha.

El brasileño ha estado jugando con una protección en la cabeza desde el Clásico, aunque detrás de esa imagen hay una intervención quirúrgica que adelantó para no perderse los últimos compromisos de su selección

Raphinha ha llamado la atención en sus últimas apariciones con el FC Barcelona por una imagen poco habitual: una banda protectora alrededor de la cabeza que ha mantenido incluso después de firmar grandes actuaciones goleadoras.

Lejos de tratarse de una simple medida preventiva, el vendaje esconde una intervención quirúrgica que el brasileño decidió adelantar para poder estar disponible con su selección en el actual parón internacional.

Un quiste en la oreja izquierda, el origen del vendaje

Según informa Globo Esporte, el extremo azulgrana se sometió a una operación el pasado 26 de octubre, justo después del Clásico frente al Real Madrid, para extirparse un quiste sebáceo en la oreja izquierda.

Raphinha ha lucido el vendaje también en los entrenamientos después del Clásico.

El problema se remontaba a principios de octubre, cuando recibió un golpe en la cabeza que le provocó una herida en esa zona. Con el paso de los días, la lesión se inflamó ﻿y comenzó a causarle fuertes dolores, hasta el punto de que los tratamientos con medicamentos no eran suficientes para solucionar el problema.

Las alternativas pasaban por someterse a drenajes periódicos para retirar los líquidos acumulados o pasar por quirófano﻿. Finalmente, Raphinha optó por la segunda opción y se extirpó el quiste, aunque tiene que llevar una protección durante el proceso de cicatrización.

Raphinha adelantó la operación para no perderse los partidos de Brasil

La decisión del brasileño no ha estado exenta de polémica. El Barcelona habría preferido que el futbolista aprovechase el actual parón de selecciones para pasar por quirófano y aprovechar estas dos semanas sin partidos para afrontar la recuperación. Sin embargo, el jugador tampoco quería renunciar a la llamada de Brasil y decidió adelantar la intervención para llegar a tiempo a los compromisos internacionales frente a Japón y Singapur.

Esta postura ha generado cierto malestar en Barcelona, donde existe preocupación ya de por sí por el estado físico del futbolista y por el riesgo de que pueda regresar lesionado después de otro largo desplazamiento con su selección.

De hecho, el club azulgrana se puso en contacto con la Confederación Brasileña de Fútbol para controlar sus minutos durante esta concentración. Rodrigo Caetano, coordinador de las selecciones brasileñas, explicó que el cuerpo técnico ya realiza un seguimiento de las cargas de trabajo﻿. "Contamos con informes de los clubes y hemos cubierto todo el período de entrenamiento. Nuestra interpretación es que tanto Ancelotti como todo el cuerpo técnico de la Selección ya realizan este seguimiento de los minutos, el desgaste y el cansancio de todos los jugadores. Él simplemente señaló que, para mantener la mejor condición, esto debe continuar. Para nosotros, lo que cuenta es lo que conocemos del futbolista y nuestra confianza en él. El nivel de compromiso con la Selección es altísimo", señaló.

Cuatro goles después de pasar por quirófano

La intervención en la oreja de Raphinha no ha impedido que mantenga un altísimo rendimiento ofensivo. Después de perderse algunos entrenamientos durante el periodo de cicatrización, el brasileño regresó a tiempo para competir con el Barcelona y lo hizo a lo grande.

Marcó dos goles en la victoria por 6-1 ante el Alavés y repitió doblete posteriormente frente al Aston Villa en la Champions League. En ambos encuentros lució este vendaje protector que no obedecía a cuestiones estéticas ni para recoger el pelo. De hecho, la banda se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del brasileño ﻿en sus últimas apariciones, incluso en su acto de renovación con el Barça hasta 2030.

Raphinha lució la banda protectora en el acto de renovación con el FC Barcelona.

Además, ante la ausencia de Marquinhos﻿, todo apunta a que podría mantener el brazalete de capitán de Brasil ﻿en los próximos compromisos, aunque el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti ha acordado con el Barça la necesidad de establecer una dosificación del jugador.

La polémica de los vendajes en el Barça

La imagen de Raphinha también evoca una polémica que lleva tiempo acompañando a varios futbolistas del Barcelona. Los vendajes en las manos de jugadores como Lamine Yamal, Robert Lewandowski e incluso el propio brasileño ﻿han despertado en numerosas ocasiones las sospechas de los aficionados rivales.

En algunos casos, estas protecciones han aparecido sin que existiera una lesión conocida que justificase su utilización﻿, alimentando las teorías conspiranoicas sobre posibles suplementos de dopaje escondidos. Sin embargo, Lamine Yamal, por ejemplo, siempre a defendido que usa el vendaje por una mera cuestión estética.