Fermín López﻿ (23 años): "Soy un privilegiado, mis padres ﻿tuvieron una vida un poco más difícil, vengo de una familia humilde, de un pueblo pequeño y trabajador"

El futbolista del FC Barcelona recuerda su infancia en el El Campillo hasta su llegada a La Masia, así como todos los sacrificios que ha hecho siempre apoyado por su familia: "Mi hermano es muy importante en mi vida, mi abuela también, como mis padres"

Fermín López está teniendo un tramo de temporada sobresaliente. El futbolista onubense ha sido titular en ocho de los once partidos de Liga que ha disputado, así como otros dos en cuatro de Champions League, sumando hasta la fecha seis goles y siete asistencias para el conjunto de Hansi Flick.

Pero los comienzos de Fermín no fueron fáciles. El futbolista nacido en El Campillo (Huelva), pasó las canteras del Recreativo de Huelva y del Real Betis Balompié para luego acabar en La Masía, un cambio que resultaría trascendental en su crecimiento y formación como futbolista hasta llegar a la elite del fútbol español, europeo y mundial.

Con 13 años llegó a Barcelona y poco a poco fue viendo como compañeros de sus categorías daban el salto antes que él. Fermín vivió una maduración más lenta y pausada, de hecho, en 2022 tuvo que salir cedido al Linares, una decisión que volvería a ser importantísima, porque fuera de la cantera azulgrana experimentó el último paso de su maduración.

Bajo las órdenes de Alberto González, entonces técnico del conjunto jienense, se convirtió en un futbolista indiscutible y terminó como máximo goleador de su equipo, con 12 tantos, además de sumar cuatro asistencias. Fue el último paso antes de dar el salto al primer equipo, donde se acabaría consagrando poco después.

La familia, su apoyo en los momentos complicados

En una entrevista al Diari Ara, el futbolista del Barcelona ha repasado como fueron aquellos inicios y la importancia que tuvo y sigue teniendo su familia.

"Mi hermano es una persona muy importante en mi vida y guardo una foto. Mi abuela también, muchos la conoceréis. Es muy importante en mi vida, como mis padres. Me han acompañado en mi trayectoria, más mi padre, que se comía más los viajes, me acompañaba en los entrenamientos. Me apoyan, mi madre y mi abuela también. Es una persona que me ha ayudado mucho cuando estaba solo en la Masía, me ha dado muchos consejos, de que no me faltara de nada. Sin los valores que me han inculcado, no sería la persona que soy ahora ni el futbolista que soy", reconocía el onubense.

Pese a todos los sacrificios realizados, Fermín López es consciente que es un privilegiado por haber podido cumplir su sueño de ser futbolista profesional. "Soy un privilegiado. Trabajo jugando a fútbol, que es lo que más me gusta. Ellos tuvieron una vida un poco más difícil, pero creo que me han inculcado valores como el esfuerzo y la humildad. Los intento poner en práctica cada día", explica.

Una infancia "feliz" y su aprendizaje del catalán

También guarda buenos recuerdos de su infancia en El Campillo, su localidad natal de apenas 2.000 habitantes. "Mi infancia ha sido muy buena, he sido muy feliz de pequeño", recuerda Fermín, que a los 13 años experimentó un gran cambio: "El tiempo que viví en mi casa en Huelva, era un niño muy alegre y con 13 años tuve que mudarme a Barcelona. Fue un poco más duro, pero la verdad que siempre he sido muy feliz en La Masía. Vengo de una familia humilde, de un pueblo pequeño y trabajador, esos valores que me inculcaron de pequeño me han ayudado mucho a conseguir todo lo que estoy consiguiendo y a ser la persona que soy hoy en día", reconoce Fermín.

Una de las que cosas que más le costó, tal y como reconoce, fue aprender la lengua catalana. "Es que al principio de estar aquí, tuve que aprenderla porque si no en clase no entendía nada. Pero después, es una lengua que siempre me ha gustado hablar y creo que también es una manera de integrarme a la cultura catalana y de mostrar respeto hacia los catalanes", expresa.