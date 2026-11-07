Hansi Flick y la revancha ante el Atlético: "Eso es pasado, ﻿queremos ganar para ser primeros durante el parón de selecciones"

El preparador germano ha repasado el estado de la enfermería blaugrana, de donde salen Eric García y Christensen, pero no Koundé, al que espera tener ya disponible tras el parón

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha lamentado la baja de Rodri para las tres próximas semanas, sobre el que ha reconocido debió haberle gestionado mejor los minutos durante este tramo de temporada. "Siempre puedes hacer las cosas mejor, pero en este caso hablé con el jugador y gestionamos sus minutos. Es un jugador con experiencia y hablamos. Acordamos estas cosas. No puedo hacer más. Cuando ves los resultados, piensas que podrías haber hecho las cosas de otra manera, pero eso ya es pasado", ha explicado para luego tratas otros asuntos.

Eric García y Christensen vuelven

"Los dos estarán en la lista y viajarán. Creo que Eric puede empezar de titular, sí, veremos".

Momento para la titularidad de De Jong

"No he decidido si será titular. Es bueno pensarlo por la noche. Sabemos su calidad, pero también la de Bernal. Lo hizo muy bien en el último partido y me está gustando mucho".

Cómo llegará el Atleti tras caer ante el Bayern

"Cada partido es importante. En LaLiga tenemos tres o cuatro equipos excelentes que están cerca en la clasificación. Es importante ganar en el Metropolitano, es nuestro objetivo. Haremos todo lo posible para ganar. Queda mucho para el final de temporada. Iremos allí a ganar, pero ellos son un equipo fantástico con un entrenador magnífico. Será un partido exigente".

Las diferencias entre Bernal y De Jong

"Frenkie puede jugar en varias posiciones, no solo como '6'. Son similares. Frenkie tiene más experiencia, pero con balón los dos tienen confianza y convicción. Bernal lo ha hecho muy bien y sabe en qué zona debe estar. Estoy muy contento con él, pero también que haya vuelto Frenkie. Tenemos que buscar el once titular adecuado, tenemos tiempo para tomar la decisión".

La pasada temporada el Atlético les tomó la medida

"Eso es el pasado. Para mí no es relevante. Lo importante es lo que pasa mañana, que jugamos contra un equipo fantástico. Queremos ganar para ser primeros durante el parón de selecciones. Hemos trabajado duro y queremos demostrar nuestros puntos fuertes".

La renovación de Raphinha

"No hay palabras para Raphinha. Es la mejor situación para el club y para Raphinha. Agradezco su renovación. Es un jugador fantástico, nuestro capitán, y es muy importante para nuestro club".

El rendimiento de Anthony Gordon

"Nos da mucho con balón. Mantiene la posesión y no hace errores. Creo que puede ser un poco más egoísta en el tercio final de campo. En los últimos partidos lo ha hecho muy bien y ha subido su nivel. Estoy contento con lo que está haciendo".

La baja de Koundé

"Esperábamos que se recupera más rápido, pero tenemos que ir con calma. Hay que estar pendiente de su evolución. Esperemos que pueda estar disponible después del parón de selecciones".

Repetirá Brian Fariñas como lateral derecho

"No había jugado ahí, pero física, técnica y tácticamente es un buen futbolista. Una vez más, gracias a La Masia por tener jugadores con una mentalidad y una actitud top. Lo está haciendo bien con Lamine en esa parte y contra el Aston Villa demostró que puede estar bien en partidos top. Veremos qué pasa".

Julián Álvarez

"No hablo de jugadores que son de otros equipos. Yo me centro en mis jugadores y estoy muy contento con la situación del equipo. Tenemos muchas opciones en ataque. No hay más que decir".