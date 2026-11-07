Simeone, sobre el Barça: "Ha perdido la referencia de Lewandowski y para defender es más complejo, porque Raphinha no es igual que un nueve en el área"
El preparador argentino prevé un partido ante "un equipo muy bueno, posiblemente el mejor", y espera que sus jugadores estén a la altura: "Esperemos que nuestra gente esté cerca, cada vez que se sienten dentro del campo, los chicos tienen una respuesta muy buena"
Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha analizado cómo llegan sus jugadores al importante duelo frente al Barcelona en el que este domingo se disputan irse al parón de selecciones como primer clasificado de LaLiga, por eso no necesitará una motivación extra ante Raphinha y Lamine Yamal. "No buscamos motivar a la defensa, sino intentar como equipo trabajar en la línea que llevamos y jugar el partido que queremos", ha reconocido.
El Atleti compite mejor al Barça en eliminatorias
"No tengo una razón para explicar ciertos resultados. Jugamos siempre contra un equipo muy bueno, posiblemente el mejor, no tengo dudas. Tiene un talento importantísimo de mitad de cancha hacia delante. Será duro, difícil, como siempre contra el Barça, y tendremos que llevarlo a donde creemos que podemos hacer daño".
Es este Barça mejor que el de Guardiola
"No estoy para comparar, sino para entrenar el partido de mañana y que lo hagamos lo mejor posible para nuestra gente y nuestro equipo".
Cardoso está de vuelta, podrá jugar de inicio
"Hizo un esfuerzo importante para estar disponible, trabajó muy bien en los entrenamientos previos y seguramente mañana vendrá con el equipo. Decidiremos quiénes arrancan en el partido".
Jonathan David y Kang-in Lee no están teniendo muchos minutos
"¿Qué serían menos minutos? ¿Cuántos serían los ideales? Yo considero que están jugando los minutos con los que nos pueden dar cosas buenas y trato de sacar lo mejor de cada jugador desde el lugar que tienen".
Qué puede decir de Raphinha, al que tanto a elogiado
"Lo repito una vez más, como dije varias veces la pasada temporada: es un futbolista extraordinario, con trabajo, velocidad, goles, asistencias... La temporada pasada fue increíble y en esta empezó de manera brillante, jugando en otra posición donde también lo hace muy bien y da muchas herramientas a un equipo con muchas variantes".
Ve diferente a este Barça con respecto al del año pasado
"No ha cambiado el patrón de juego, porque es muy bueno e identifica muy bien a su entrenador, que lo ha hecho extraordinariamente bien desde que llegó al Barça y ha insertado en los jugadores la idea de presión alta, jugar alto... Lo hace muy bien recuperando la pelota y tiene mucho gol. ¿Qué cambió? Podemos detectar que Lewandowski era más un nueve posicional. En ocasiones lo quiso cambiar en varios pasajes con Olmo, que es diferente a Raphinha. Él puede aparecer como mediapunta para hilvanar. El equipo ha perdido la referencia por Lewandowski y para defender es más complejo, porque Raphinha no es igual que un nueve en el área".
Se le puede jugar de tú a tú
"No sé qué es de tú a tú, nosotros jugamos contra un equipo que es muy bueno y sabemos que vamos a sufrir gran parte del partido. Ojalá podamos jugar el partido que tenemos en nuestra cabeza".
Qué partido espera
"La diferencia está en lo que hablábamos sobre el posicionamiento de Raphinha, que cambia un poco respecto al año pasado: por sus movimientos, por generar superioridad en el medio, por dar profundidad en el final de la jugada... No sé qué partido aparecerá. Esperemos que nuestra gente esté cerca, acompañe como ha hecho siempre. Cada vez que se sienten dentro del campo, los chicos tienen una respuesta muy buena".