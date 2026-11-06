El Atlético de Madrid ya maneja dos grades favoritos para heredar el trono de Jan Oblak

El meta esloveno, de 33 años, acaba contrato en 2028 y en la dirección deportiva rojiblanca ya trabajan para encontrar un relevo joven y de garantías, apuntando a Santiago Beltrán y Dennis Seimen

El Atlético de Madrid tiene un seguro bajo palos. Jan Oblak cumple su decimotercera campaña en el arco rojiblanco exhibiendo la misma seguridad de siempre. Pero en la dirección deportiva que comanda Mateu Alemany están obligados a mirar al futuro. El internacional esloveno tiene 33 años y contrato en vigor hasta 2028, por lo que se trabaja pensando en el relevo de un portero que ha marcado una época. No en vano, ha logrado hasta seis veces el Trofeo Zamora, más que ningún otro en la historia de LaLiga, y puede presumir de ser el segundo colchonero con más partidos, con 553 hasta la fecha, solo por detrás de su compañero Koke.

A lo largo de todos estos años ha compartido vestuario con otros diez guardametas, todos ellos a su sombra, como son Moyá, Moreira, Werner, Adán, Gbric, Lecomte, Gomis, Moldovan, Esquivel y Musso. El argentino, que cumple su tercer curso en el Metropolitano, también acaba en 2028 y cuenta con la confianza de Diego Simeone, si bien solo tiene reservada la Copa del Rey. Pero, a sus 32 años, no puede ser el meta de futuro que se necesita. De hecho, ya estuvo a punto de marcharse el pasado verano al Nápoles y no habría que descartar que haga las maletas a final de temporada.

Santiago Beltrán, de River Plate, la opción número uno

Así, la idea es incorporar el próximo verano a un cancerbero joven que pueda convivir con Oblak durante su primera campaña, aprendiendo de él, y luego tomar el testigo. Un objetivo que, según el diario As, tiene un gran favorito: el argentino Santiago Beltrán. A sus 22 años cumple a la perfección con el perfil buscado. No solo por su edad y su proyección, sino porque ya es también un portero de presente, habiendo debutado incluso con la selección albiceleste en un amistoso previo al Mundial, al que al final no acudió.

En Argentina ya le comparan con 'Dibu' Martínez

Indiscutible en River Plate desde su ascenso procedente del filial a comienzos de año, en este 2026 suma ya 45 encuentros, de los que ha dejado su meta a cero en 19 ocasiones, encajando un total de 35 goles. Con el imponente físico que le conceden sus 191 centímetros de altura, destaca no solo en el juego aéreo, sino también por sus reflejos y su personalidad, que ha hecho que en su país ya le comparen con Emiliano 'Dibu' Martínez.

Convocado de nuevo por Lionel Scaloni para este parón, en el que coincidirá con el meta del Aston Villa y con el propio Musso, Santiago Beltrán posee además la nacionalidad italiana, con lo que no ocuparía de una de las tres plazas de extracomunitario permitidas. Y, además, acaba contrato en diciembre de 2027 (con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros).

Juventus e Inter de Milán también le siguen de cerca

River Plate lleva tiempo intentado negociar su renovación, pero de momento sigue sin cerrarla, lo que podría rebajar el precio de su fichaje en verano. Eso sí, habrá que competir con otros interesados, como la Juventus o el Inter de Milán, siendo su valor de mercado de 11 millones según la web especializada Transfermarkt. De momento, el Atlético ya ha mandando ojeadores para seguirlo en directo en las últimas semanas.

Dennis Seimen, la alternativa, ya se ha enfrentado al Atlético con el Stuttgart

Pero hay más alternativas en la agenda de Mateu Alemany, destacando entre ellas el alemán Dennis Seimen, de 20 años y 1,92 metros de altura. En su caso, Diego Simeone ya pudo comprobar de primera mano sus prestaciones en el duelo de Champions ante el Stuttgart, donde milita tras regresar de su cesión en el Padeborn. El internacional sub 21 germano comenzó la campaña lesionado, pero pese a su juventud ya se ha hecho con la titularidad en su primera temporada en la elite, siendo el elegido por su entrenador en las cuatro últimas jornadas de la Bundesliga. Su valor de mercado, por su parte, es de 10 millones, y su contrato se alarga hasta junio de 2029.