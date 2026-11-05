Samu Lino, ex del Atlético de Madrid, se sale en Brasil: explosión en el Flamengo y posible vuelta a Europa

El exjugador del Atlético de Madrid atraviesa el mejor momento de su carrera en el conjunto brasileño, donde se ha convertido en una de las grandes referencias ofensivas del equipo y está firmando unos registros que superan sus cifras en Europa

Samuel Lino ha encontrado en Brasil el escenario perfecto para dar un nuevo impulso a su carrera. Después de su paso por el Atlético de Madrid, donde dejó destellos de su calidad, el extremo brasileño está viviendo en el Flamengo el mejor momento de su trayectoria profesional. Sus números hablan por sí solos y confirman que su regreso al fútbol de su país ha sido un acierto. El futbolista de 26 años se ha convertido en una de las piezas fundamentales del conjunto carioca. En la temporada 2026 acumula 12 goles y nueve asistencias en 33 partidos del Brasileirao, con 2.293 minutos disputados. Unas cifras que reflejan su enorme influencia en el juego ofensivo del equipo.

Su último encuentro volvió a ser una buena muestra de su momento. En la victoria del Flamengo por 3-1 ante Gremio, Samuel Lino consiguió marcar para abrir el marcador y fue uno de los futbolistas más destacados de su equipo. Además, venía de firmar un doblete en la goleada por 4-1 frente al Vasco da Gama y de repartir una asistencia ante Atlético Mineiro. Es decir, tres goles y una asistencia en sus tres últimos compromisos ligueros.

De las dudas iniciales a convertirse en una estrella

Su llegada al Flamengo en julio de 2025 no estuvo exenta de dificultades. El club brasileño apostó fuerte por su contratación, desembolsando alrededor de 22 millones de euros procedente del Atlético de Madrid, pero el extremo necesitó tiempo para encontrar su sitio. En sus primeros meses alternó actuaciones prometedoras con otras más discretas, llegando incluso a recibir críticas de la afición. Sin embargo, su situación dio un giro durante 2026.

La llegada de Leonardo Jardim al banquillo resultó determinante para su evolución. El técnico portugués modificó su posición sobre el terreno de juego y le concedió mayor libertad para abandonar la banda izquierda, aparecer por dentro y participar en la elaboración de las jugadas. Ese cambio táctico permitió explotar otras virtudes del brasileño, que dejó de ser únicamente un extremo encarador para convertirse también en un futbolista capaz de generar juego y marcar diferencias en los últimos metros.

El crecimiento quedó reflejado en los datos que publicó el propio Flamengo el pasado mes de agosto. Por entonces, Samuel Lino lideraba la clasificación de asistentes del equipo con 15 pases de gol y era el segundo máximo realizador, con ocho tantos, después de Pedro. En apenas siete meses había superado los registros de su primera mitad de temporada en Brasil.

Unos números que superan su etapa en el Atlético

La comparación con su etapa en el fútbol español también resulta significativa. En el Atlético de Madrid disputó 93 encuentros, en los que consiguió 12 goles y 16 asistencias. En cambio, con el Flamengo necesitó muchos menos partidos para alcanzar y superar esos registros. De hecho, el club brasileño destacó en agosto que había igualado aquellas cifras en apenas 66 encuentros con la camiseta rojinegra. Desde entonces, su producción ofensiva ha seguido creciendo.

Su rendimiento también le ha permitido participar en los éxitos recientes del Flamengo, con el que ha conquistado títulos como la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño, además del Campeonato Carioca. Así, el futbolista que en su día fue elegido mejor jugador del Atlético de Madrid en la temporada 2023/24 ha encontrado en Río de Janeiro la continuidad y el protagonismo que buscaba. Samuel Lino no solo ha recuperado su mejor versión, sino que está firmando unos números que le sitúan entre los grandes protagonistas del fútbol brasileño y podría abrirle de nuevo las puertas de Europa.