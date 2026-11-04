Cuti Romero también se pierde el duelo del Camp Nou

El central argentino se perderá también la visita al Barcelona por una nueva dolencia muscular, un contratiempo de peso para Simeone en un partido en el que el Atlético se juega la posibilidad de llegar al parón internacional como líder de LaLiga

El Atlético de Madrid tendrá que afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada sin una de sus piezas fundamentales. Cuti Romero tampoco llegará a tiempo para el encuentro del próximo domingo ante el Barcelona, una cita que puede tener consecuencias directas en la pelea por el liderato antes del último parón internacional del año. Los rojiblancos tendrán la oportunidad de marcharse al descanso de la competición en lo más alto de la clasificación si consiguen superar al equipo dirigido por Hansi Flick, pero deberán intentarlo sin uno de sus principales referentes defensivos.

El argentino arrastra una dolencia muscular que ya le impidió participar en los dos últimos compromisos del Atlético. Primero se quedó fuera de la convocatoria para visitar al Levante y tampoco pudo ayudar a sus compañeros este martes frente al Bayern de Múnich, en la primera derrota de los colchoneros como locales esta temporada. Una ausencia que se está prolongando más de lo esperado y que supone un contratiempo importante para Diego Pablo Simeone. De hecho, el central había llegado a ensayar durante la semana en el posible once titular para medirse al conjunto valenciano, pero finalmente no pudo entrar en los planes del entrenador. Su problema físico vuelve a dejarle fuera de una cita de máxima exigencia, justo cuando el calendario coloca al Atlético ante uno de los ataques más peligrosos del campeonato.

Una baja que deja tocada la defensa de Simeone

La importancia de Cuti Romero en el Atlético va mucho más allá de su presencia en el once. El argentino, que llegó procedente del Tottenham después de convertirse en uno de los referentes defensivos del conjunto inglés, se ha ganado rápidamente un papel protagonista en el proyecto rojiblanco. Su liderazgo, contundencia y personalidad le han convertido en uno de los futbolistas más importantes del equipo pese a llevar apenas ocho encuentros disputados: seis en LaLiga y dos en Champions League.

Su impacto ha sido inmediato y sus ausencias ya han dejado señales de lo mucho que necesita Simeone contar con él. La derrota ante el Bayern volvió a poner de manifiesto el peso del argentino en la zaga, que ahora tendrá que reorganizarse para intentar frenar al Barcelona. El problema no se limita al compromiso liguero. Romero tampoco podrá acudir con Argentina durante el próximo parón de selecciones, en el que la albiceleste tiene programados dos encuentros frente a Uruguay y Costa Rica, los días 13 y 17 de noviembre. De esta manera, el defensa se perderá también la concentración internacional, acumulando varias semanas sin poder competir con normalidad.

Además, esta nueva dolencia llega después del episodio muscular que ya sufrió frente al Espanyol. En aquel encuentro tuvo que pedir el cambio y, posteriormente, se conoció que padecía un problema que podía mantenerle alrededor de diez días apartado de los terrenos de juego. Consiguió recuperarse, pero ahora vuelve a encontrarse con un contratiempo físico que frena su continuidad.

Hancko necesita un acompañante para frenar a Raphinha y Lamine Yamal

La ausencia del argentino obliga a Simeone a buscar soluciones en una zona especialmente delicada para recibir al Barcelona. El conjunto azulgrana llega con Raphinha como máximo goleador del campeonato, con 15 tantos, después de su reconversión a una posición más centrada en el ataque. El brasileño se ha convertido en una de las grandes amenazas ofensivas de los de Flick, junto a Lamine Yamal, por lo que el Atlético necesitará máxima concentración para contenerlos.

Con Hancko como una de las opciones para liderar la defensa, la principal incógnita está en quién ocupará el otro puesto del eje. Pubill y Le Normand aparecen como las alternativas que maneja Simeone, aunque ninguno llega en un momento especialmente sencillo. El primero no está ofreciendo el mismo rendimiento que la pasada temporada, mientras que Le Normand viene de cometer un error ante el Bayern que terminó costándole al Atlético el 0-1. Dos posibilidades que tendrá que valorar el técnico argentino para configurar una defensa capaz de resistir el potencial ofensivo azulgrana.