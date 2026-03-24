Hancko le jura amor eterno al Atlético de Madrid: quiere renovar

El central ha llegado al club rojiblanco esta temporada y rápidamente se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de la afición. El central, por su parte, no se arrepiente de su decisión y ya mira hacia el futuro el cual pasa por estar muchos años más en el Atlético de Madrid

David Hancko, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido protagonista en su país ya que ha sido premiado como mejor jugador de Eslovaquia del pasado año 2025. Aprovechando dicho honor, el defensa ha hablado un poco de su carrera deportiva y de su actual momento en el Atlético de Madrid al cual no se arrepiente de haber fichado. Todo lo contrario ya que Hancko está por la labor de ampliar su contrato incluso.

"No me gustan los cambios. Me costó mucho dejar Zilina, Sparta y Feyenoord. Fue muy emotivo. Siendo sincero, prefiero quedarme en el Atlético hasta el final de mi contrato, renovarlo y estar allí el mayor tiempo posible. Mi objetivo ahora es ganar títulos en Madrid", ha dicho en el medio de comunicación de su país SportSK.

A pesar de haber llegado en esta temporada, David Hancko, de 28 años, está por la labor de renovar por el Atlético de Madrid con el que aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.

David Hancko, futbolista del Atlético de Madrid, nombrado mejor jugador de Eslovaquia 2025

David Hancko ha asegurado que está viviendo un gran momento en el Atlético de Madrid. "Estoy viviendo un momento muy especial, pero si soy sincero... a veces sufro del síndrome del impostor. En el último partido contra el Real Madrid, cuando entraba al túnel, me dije: ‘¿Dónde estoy?’. Luego estoy en el campo con esas estrellas, llegan esos pequeños éxitos: un partido ganado, un gol en la Champions League... Siento mucha gratitud e intento disfrutarlo".

El defensa se ha marcado como objetivos conseguir éxitos con Eslovaquia y con el Atlético de Madrid. "Eslovaquia vuelve a tener un jugador en un gran club. Antes veíamos a Hamsík en Nápoles o a Skrtel en Liverpool. Que ahora pueda vivir lo mismo en el Atlético es increíble... Quizás ni siquiera esperábamos que llegara a LaLiga así de pronto. De hecho, soy el jugador con más minutos de toda la plantilla. No es fácil ganarse la confianza del entrenador Diego Simeone tan rápido. Me ayudó haber llegado a una edad en la que ya tenía experiencia".

El central del Atlético de Madrid se ha mostrado feliz por ser reconocido como el mejor jugador del año pasado de Eslovaquia. "Es un gran honor para mí estar entre los mejores, en parte de debe al Atlético. Admito que jamás soñé con algo así. Si bien los premios individuales no son lo principal para nosotros, lo cambiaría ahora mismo por estar en el Mundial".