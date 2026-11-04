El proyecto Champions de Simeone se tambalea

La derrota ante el Bayern deja al Atlético con cuatro puntos de doce posibles y sin apenas margen de error. El objetivo de alcanzar los octavos directamente obliga a los rojiblancos a firmar un pleno en las cuatro jornadas restantes

El Atlético de Madrid se ha metido en un lío en la Champions. La derrota por 0-2 ante el Bayern Múnich en el Metropolitano no solo confirmó las dificultades del equipo de Diego Pablo Simeone frente a uno de los grandes aspirantes al título, sino que ha dejado su hoja de ruta europea bajo una presión considerable. Con cuatro jornadas todavía por disputar, los colchoneros tienen que empezar a sumar de tres en tres si quieren mantener vivo el objetivo de acabar entre los ocho primeros de la fase liga.

Las cuentas no engañan. El Atlético apenas ha conseguido cuatro puntos de los doce disputados, después de caer frente al Liverpool (2-1) y el Bayern (0-2), vencer al Manchester United (2-0) y empatar con el Stuttgart (1-1). Un balance demasiado pobre para aspirar a evitar la eliminatoria previa a los octavos de final. En las dos ediciones anteriores con la novedosa fase de liga, el octavo puesto se cerró con 16 puntos. Esa cifra obliga al conjunto madrileño a ganar los cuatro encuentros que le quedan para alcanzar esa referencia.

El margen es algo mayor para seguir en la competición. La frontera de los 24 clasificados estuvo en nueve puntos la pasada temporada y en once en la primera edición. Tomando la última cifra como referencia más exigente, el Atlético necesita siete puntos de los doce que quedan en juego. Es decir, al menos dos victorias y un empate. Un objetivo que parece más asequible, aunque tampoco admite demasiados tropiezos.

El calendario ofrece una oportunidad para reaccionar, al menos sobre el papel. El siguiente compromiso será en el Metropolitano, el 25 de noviembre, frente al Viking noruego. Después llegará la visita al PSV Eindhoven, el 9 de diciembre, antes de afrontar uno de los desplazamientos más incómodos del calendario, el Bodo/Glimt el 19 de enero. Las bajas temperaturas de la ciudad noruega, que en esas fechas pueden moverse entre uno y cinco grados bajo cero, añaden un factor de dificultad.

La última jornada será de nuevo en Madrid, ante un Fenerbahce que todavía no ha encontrado el rendimiento esperado en Europa pese a su importante inversión estival, cercana a los cien millones de euros. El conjunto turco aún no ha ganado en esta fase de liga, con una goleada encajada ante el Aston Villa (6-0) y dos empates frente a Roma y Slavia Praga.

El curso pasado, el Atlético llegó a esta fase del torneo con seis puntos y terminó alcanzando los trece, aunque no le bastaron para entrar entre los ocho mejores. En la edición 2024/25 también reaccionó después de un inicio complicado: tras sumar seis puntos en cuatro partidos, encadenó cuatro victorias consecutivas ante Sparta Praga, Slovan Bratislava, Bayer Leverkusen y Salzburgo. Ahora necesita repetir aquella reacción, pero con una exigencia añadida. Los de Simeone ya no puede permitirse demasiados tropiezos.