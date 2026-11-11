Santi Mina intenta evitar la cárcel con una última estrategia: el tercer grado, su nueva vía de escape

La defensa del exdelantero del Celta y del Valencia estudia solicitar el cumplimiento de la condena en régimen abierto si satisface los 25.000 euros de indemnización a la víctima y acredita una serie de requisitos legales que deben ser valorados por las autoridades penitenciarias

Santi Mina, llamado ya por la justicia para que prepare su entrada en prisión, está apurando sus últimas opciones para intentar evitar su ingreso en la cárcel.

Después de que el Tribunal Supremo confirmase a finales de septiembre la condena de cuatro años ﻿por un delito de abuso sexual cometido en Mojácar en julio de 2017, la Audiencia Provincial de Almería ya ha iniciado los trámites para ejecutar la sentencia comunicando al futbolista que prepare su ingreso en prisión. Sin embargo, Mina todavía tendría una última vía para intentar cumplir la pena fuera de un centro penitenciario convencional.

Según informa Atlántico, la estrategia que estaría estudiando su defensa pasa por solicitar el tercer grado penitenciario, una clasificación que permitiría al condenado cumplir su pena en régimen abierto, en un Centro de Inserción Social (CIS), siempre que se den las condiciones exigidas por la legislación.

Un CIS o centro de inserción social es un establecimiento penitenciario para usuarios que cumplen sus penas en régimen abierto ﻿o que se encuentran en un proceso avanzado de reinserción. Este tipo de centros pueden acoger a personas que se encuentran en libertad condicional o que cumplen medidas alternativas, como el trabajo en beneficio de la comunidad o las suspensiones de ejecución de la condena, y ayudan a su reinserción social.

Pagar los 25.000 euros, una de las claves

Esta posibilidad estaría condicionada, entre otros requisitos, al abono de los 25.000 euros de indemnización fijados como responsabilidad civil a favor de la víctima. La pena inferior a cinco años, el hecho de que se trate de su primer delito, que hayan transcurrido más de tres años desde los hechos y la existencia de una red de apoyo familiar ﻿y un proyecto laboral o formativo sólido serían los requisitos a cumplir y que podrían favorecer su petición.

También resultaría relevante que el condenado se presentase voluntariamente ﻿y que cumpliera las condiciones que se establezcan para acceder a esta modalidad de cumplimiento. En cualquier caso, no se trata de una concesión automática por pagar la indemnización, sino de una posibilidad que tendría que ser valorada por las autoridades penitenciarias conforme a los requisitos legales.

La Audiencia de Almería ya ha ordenado ejecutar la condena

Esta nueva maniobra llega después de que la Audiencia Provincial de Almería haya activado la ejecución de la sentencia. En una resolución fechada el 19 de octubre, el tribunal ha dado diez días a las partes para presentar alegaciones sobre las condiciones en las que debe cumplirse la pena, por lo que el procedimiento se encuentra ya en una fase decisiva.

De esta forma, si no prospera esta última alternativa, Santi Mina deberá ingresar en prisión para cumplir los cuatro años de condena. Su entrada en un centro penitenciario se presenta, por tanto, como una realidad cada vez más cercana después de agotarse la vía de los recursos judiciales.

Santi Mina está llamado a entrar en prisión en los próximos días.

Además de la pena de cárcel, la resolución contempla que el exjugador no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio durante doce años.

El Supremo confirmó los cuatro años de prisión

Cabe recordar que el Tribunal Supremo desestimó a finales de septiembre el recurso de casación presentado por la defensa de Santiago Mina Lorenzo, que solicitaba su absolución al considerar que había existido un error vencible sobre el consentimiento de la mujer.

La Sala de lo Penal rechazó esa interpretación y confirmó los hechos probados, considerando que el futbolista aprovechó la proximidad, la sorpresa y las circunstancias en las que se encontraba la perjudicada para cometer dos actos sexuales sin su consentimiento.

La condena de cuatro años de prisión quedó así firme, después de haber sido ratificada también por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había reducido previamente de 50.000 a 25.000 euros la indemnización por daños morales. Ahora, con la ejecución de la sentencia en marcha, el tercer grado se presenta como la última baza que puede intentar utilizar el delantero para evitar cumplir su condena en una cárcel de Galicia.