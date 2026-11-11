La nostalgia de Pablo García, que vivirá su primer derbi Sevilla - Betis lejos de casa: "Es difícil entender la magnitud de ganar o perder El Gran Derbi"

El canterano verdiblanco, ahora en las filas del Racing de Santander, analiza el choque del próximo 21 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde la concentración de la selección española sub 21: "Soy un afortunado por haberlo podido vivir durante tantos años"

Sólo tiene 20 añitos, pero Pablo García es historia viva del Real Betis. El futbolista del Real Racing Club de Santander y de la selección española sub 21 puede presumir de haber jugado y marcado algún gol en todos los equipos de la entidad verdiblanca, desde que entró a la cantera en edad Prebenjamín hasta vestir la camiseta del primer equipo, al que le dio los tres puntos en la primera jornada de LaLiga 26/27 con su diana al Valencia CF (0-1) justo antes de firmar por los cántabros. Ahora está con la 'Rojita', algo que le ayuda bastante a sobrellevar la semana más difícil para vivir en el exilio cuando uno es oriundo de la capital de Andalucía y siente que se respira ya el ambiente de El Gran Derbi que enfrentará al Sevilla FC y al Real Betis el próximo 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pablo García ha atendido a las cámaras de El Chiringuito desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y lugar en el que permanece concentrado con la selección española sub 21. Allí se ha reencontrado con dos canteranos del Real Betis como son el carrilero Ángel Ortiz y el portero Manu González. Verles a ambos ha hecho que se multiplique la nostalgia por vivir a mil kilómetros de casa este choque de máxima rivalidad nervionense.

El Gran Derbi sevillano, según Pablo García, futbolista del Racing

"Es un partido especial por el impacto que tiene. Y ya no sólo a nivel de la ciudad, sino que a nivel nacional también es increíble. ¿Qué tiene de diferente este derbi? Porque siempre vemos imágenes de la gente que no se ve en otros lados. Yo soy de Sevilla, llevo toda la vida en Sevilla y aun así me sigue sorprendiendo el ambiente. Desde los días antes, sobre todo el día de partido y de la forma en la que se vive ese partido", ha explicado el atacante del Real Racing Club de Santander.

"Yo creo que es un derbi único en el que, si no eres de Sevilla, realmente no eres capaz de entender la magnitud que tiene una victoria o una derrota en la ciudad. Los comercios, los restaurantes, los bares... Todo se va por las nubes, crece todo una barbaridad y el impacto que tiene ya no solo a nivel de la ciudad, sino a nivel nacional es increíble. Soy un afortunado de haber podido vivirlo tantos años y, como ya he dicho, sobre todo por vivir el último que pude disfrutar allí por haberlo ganado (0-2 en el Sánchez-Pizjuán, saliendo como titular y jugando 72 minutos)", ha añadido el joven delantero de Alcosa.

Pablo García ha jugado derbis en todas las categorías del fútbol formativo, con el filial y con el primer equipo. En lo que va de este curso, el hiperactivo atacante hispalense suma 12 encuentros oficiales: jugó con el Real Betis en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports, con el referido gol en Mestalla, y después de su emotiva despedida se estrenó también viendo portería con el Real Racing Club, equipo con el que ha sumado otras nueve citas (ocho ligueras y una de Copa del Rey) en las que sólo ha podido festejar ese tanto en la visita al Rayo Vallecano de la jornada 4 en Primera división. Con la selección sub 21 suma la friolera de siete goles en ocho partidos, dos en cinco hizo con la sub 20 y cinco en 14 acumuló como internacional sub 19.