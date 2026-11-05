Oportunidad para Pablo García de cambiar su preocupante situación en el Racing

El ex del Real Betis llegó como fichaje de relumbrón, pero no encuentra su sitio en los planes de José Alberto López y es habitual suplente, viendo cómo ahora se abre una opción con la lesión de Andrés Martín

Fue la gran apuesta del Racing de Santander en el pasado mercado de verano, pero, de momento, Pablo García no encuentra su sitio en el conjunto cántabro. Su llegada resultó esperanzadora, pero la realidad es que su rol en los planes de José Alberto López no deja de ser secundario, ocupando un lugar de habitual suplente que ahora podría abandonar. La oportunidad se la brinda le lesión de su compañero Andrés Martín, que sufre una rotura de fibras en los isquiotibiales del muslo izquierdo, aunque está en el aire la decisión que tomará el técnico asturiano para elegir su relevo.

El director deportivo del club montañés, Chema Aragón, venía siguiendo al del Parque Alcosa desde hace tiempo y vio cómo a última hora se le presentaba la ocasión de hacerse con sus servicios en una operación muy comentada por la forma en la que se produjo, con el protagonista saliendo de madrugada de las oficinas del Real Betis entre lágrimas. Eso sí, la inversión fue importante, rondando los 5,5 millones de euros por el 50% del pase, aunque desde Santander filtraron que el fijo es de 3,8 millones y el resto dependen de variables.

Los números de Pablo García con el Racing de Santander

Sea como fuere, lo cierto es que se trató de un fichaje ilusionante, pero Pablo García no aparece en un once del Racing desde el pasado 19 de septiembre. Nada mas llegar sí fue titular y se estrenó como goleador ante el Rayo Vallecano. Ya no ha vuelto a marcar. Tras ello, volvió a partir de inicio en dos de los tres siguientes choques, contra Alavés y Celta de Vigo. Pero en las cuatro últimas jornadas de LaLiga ha salido siempre como suplente, sin alcanzar en ninguna de ellas la media hora de juego.

El caso más llamativo se dio en la Copa del Rey, una cita en la que la llamada 'unidad B' protagonizó el pase ante el modesto Ribadesella (0-2). Pero el papel del sevillano no está claro, quedando entre medias del once habitual y los claros suplentes, por lo que José Alberto prefirió utilizarlo de nuevo como revulsivo y solo le concedió 29 minutos.

Ni siquiera después de marcharse con la sub 21 y hacer cinco goles ante Rumanía y San Marino se ganó un sitio en los planes del entrenador racinguista, que ahora debe buscar un sustituto para el lesionado Andrés Martín, habitual en la banda diestra, quien se prevé que permanezca de baja hasta finales de año.

La mala noticia para Pablo García es que el de Aguadulce ya faltó la pasada jornada, ante el Real Madrid, y en su lugar el elegido fue Iker Luque. Además, ya tuvo otra lesión de rodilla anteriormente y en aquella ocasión, mientas cogía la forma, el míster ovetense también se decantó por Sergio Canales como alternativa para el costado derecho en la visita del Valencia a El Sardinero.

José Alberto López no lo ve "cómodo"

Este próximo sábado, en el duelo ante el Málaga en La Rosaleda, comenzará salirse de dudas. En caso de una nueva suplencia, quedará confirmado que el ex bético siguen sin convencer a su entrenador, quien ya advirtió hace menos de dos semanas de que no se trata de un problema físico, sino de aclimatación al estilo de juego del equipo. "No le veo cómodo. Le veo adaptándose. No conoce al cien por cien la idea, pero creo que cada día está un poquito mejor. Le veo mejor, le conozco más y él a sus compañeros y para nuestro juego es importante la relación entre los jugadores", señaló.

En el actual contexto en Primera división, en el que este Racing ya no es tan dominador como en Segunda, lo que José Alberto busca son jugadores capaces de atacar espacios y sacrificarse por el bloque, pero en Santander ya apuntan que la velocidad no es el punto fuerte de Pablo García, al que le puede costar repetir esfuerzos con frecuencia. Además, recuerdan que aunque sus cifras goleadoras en categorías inferiores siempre han sido espectaculares, en el Betis ya le costó adaptarse al ritmo de la elite.