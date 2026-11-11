Bellingham, jugador del Real Madrid: "No sé cocinar, no sé conducir... Dependo de mis amigos y de mi familia. He descuidado aprender algunas de las cosas más básicas"

El internacional inglés muestra su lado más personal y admite que lejos del fútbol aún le queda mucho camino por recorrer, pero al mismo tiempo asegura que intenta ser un ejemplo para aquellos jóvenes aficionados que le idolatran

En su cuarta temporada en el Real Madrid, donde tiene contrato en vigor hasta 2029, Jude Bellingham vuelve a parecerse a aquel que tanto deslumbró en su primera campaña. Indiscutible para José Mourinho, el centrocampista inglés está respondiendo con creces a la confianza del técnico portugués y vuelve a ser una pieza clave en el conjunto blanco, como demuestran sus números: cinco goles y cuatro asistencias en 16 partidos.

Bellingham se vio superado la pasada campaña: "Me hacía estar muy estresado"

Pero detrás del Bellingham futbolista está la persona que sufre cuando las cosas no salen todo lo bien que espera la gente. Por ello, admite que el pasado curso buscó ayuda para superar esa sensación de verse superado que en ocasiones le invadía. "Sentía que, a veces, la temporada pasada me absorbía por completo y me hacía estar muy tenso y estresado. Empecé a hablar con alguien que me ayudó mucho con eso y con cómo gestionar ese tipo de situaciones. Cuando llego a casa después de haber jugado cuatro partidos en 14 días, lo único que quiero es recuperarme lo suficiente para poder irme a la cama cuando todo termina”, afirmó en una entrevista en Vogue.

El fútbol no siempre fue su pasión: "No quería q﻿ue me patearan"

Echando la vista atrás, incluso, el internacional inglés, ahora concentrado con su selección, desvela que el deporte rey no siempre fue su pasión. "En cuanto apareció el fútbol, no me interesó. No quería que me patearan, no quería patear a nadie; solo quería que me dejaran tranquilo. Me empezó a interesar cuando mi hermano quiso jugar”, señaló.

"No puedes comportarte como te plazca y, al mismo tiempo, representar a una ciudad o a un país cada vez que llevas su camiseta, porque inspiras a alguien"

Pero una vez convertido en una estrella, a sus 23 años, el de Stourbridge asume que su profesión conlleva una responsabilidad también fuera del césped, al convertirse en un espejo para los jóvenes aficionados que le idolatran. “No me metí en el fútbol porque quisiera ser un modelo a seguir. Para esto me pagan. Es mi trabajo y también mi pasión. Mucha gente invierte mucho dinero en mí. Los aficionados son muy entregados y gastan mucho dinero para venir a apoyar al equipo. No puedes comportarte como te plazca y, al mismo tiempo, representar a una ciudad o a un país cada vez que llevas su camiseta, porque inspiras a alguien. Te guste o no, la próxima generación te admira. Prefiero verlo como un privilegio. Siempre he dicho que, fuera del campo, quiero ser un caballero”, afirmó al respecto, trasladando también ese pensamiento al universo de las redes sociales.

Su visión de las redes sociales: "Pueden ser sitios muy negativos"

“Me parece que Instagram, Twitter y sitios así pueden ser muy negativos. No es un buen lugar para compartir directamente lo que estás haciendo. Creo que a veces los aficionados idealizan a los jugadores y yo no quiero que me vean así. Prefiero que me vean primero como un ser humano. Me gusta estar con mis amigos y familiares, tomar un café, dar un paseo. Si pueden sacarse una foto contigo, estarán emocionados durante un buen rato y, en realidad, son solo cinco segundos de tu tiempo”, destacó.

Profundizando en su personalidad, además, Bellingham no tuvo reparos en reconocer que fuera de su profesión le falta mucho camino por recorrer. "Me siento maduro en el ámbito futbolístico porque he jugado casi 400 partidos, pero, para ser honesto, en la vida no me siento tan maduro. No sé cocinar, no sé conducir... Soy bueno en lo que hago, ¿pero en todo lo demás? No tanto. Dependo de mis amigos y de mi familia para que me ayuden: cocinero, limpiador, mi madre, quien sea. Así estoy. Trabajo duro todos los días, todo el día, y luego, cuando llego a casa, probablemente he descuidado aprender algunas de las cosas más básicas”, recalcó.

Bellingham, jugador del Real Madrid. / Imago

Con lo que no tiene problemas, en cambio, es con el idioma, mostrándose además encantado con su vida en la capital de España. "Incluso cuando llueve en Madrid, es un poco más, no sé... ¿Elegante? Hay que tener la suficiente confianza para simplemente hablar español. Sabes que te vas a equivocar y que probablemente no vas a sonar del todo bien, pero si la gente entiende de qué estás hablando, probablemente pensará: ‘Bien por intentarlo’”, apuntó.

La anécdota de Mourinho y un joven aficionado de la Roma

De su actual entrenador, por otro lado, rescató una anécdota que Mourinho le confesó y que viene a confirmar ese modelo en el que los futbolistas se convierten para los jóvenes. “Cuando entrenaba en la Roma hace unos años, un niño en el entrenamiento se había hecho tres agujeros en la parte trasera de los calcetines. Mourinho se acercó a él y le preguntó: ‘¿Por qué haces eso?’, y él le respondió: ‘Bellingham lo hace. Es para aliviar la presión en la pantorrilla’. Y Mourinho le dijo: ‘Niño, tienes nueve años. No tienes pantorrillas’”, sentenció.