Bartra (35 años) vuelve a Dortmund "con la piel de gallina", 9 años después del atentado terrorista: "Recuerdo humo, pólvora, cristales rotos, trozos de metralla... era una guerra"

El Real Betis visita este miércoles al Borussia de Dortmund y el central catalán se enfrentará al que fue su equipo desde el verano de 2016 hasta el mercado de enero de 2018. En esa etapa el autobús del equipo germano sufrió un ataque con explosivos cuando se dirigían a un partido de Champions y el futbolista verdiblanco resultó herido, necesitando un torniquete antes de poder ir al hospital

El Real Betis tomará un avión en la mañana de este martes y volará a la ciudad alemana de Dortmund, para disputar ante el Borussia un partido en el Signal Iduna Park -el imponente Westfalenstadion de toda la vida- que pone "la piel de gallina" al jugador verdiblanco Marc Bartra. El central verdiblanco de 35 años revivirá momentos muy intensos con este regreso a una ciudad en la que residió junto a la que fue su mujer y la primera de los tres hijos que tienen en común durante el año y medio que perteneció al club aurinegro; pero también vuelve al lugar donde casi pierde la vida en un atentado terrorista sufrido por el autobús del equipo germano, precisamente, cuando se dirigía al estadio para disputar un partido de UEFA Champions League.

Bartra regresa a Dortmund, sede central de sus pesadillas: "El atentado me cambió la vida"

Hace sólo unos días, Bartra relataba esos complicados momentos durante su participación en el foro 'Mentes Expertas' impartido en Cartuja Center de Sevilla por Victor Küppers, toda una eminencia mundial en psicología positiva, algo en lo que ha trabajado muchísimo el futbolista del Betis desde aquel atentado.

"La psicología positiva me ha ayudado a superar momentos complicados, uno de ellos fue cuando tuvimos un atentado en Alemania, fue algo muy desagradable. Durante meses tuve pesadillas, me despertaba por la noche", explicó el catalán, que asegura que su pasión por el fútbol fue terapéutico y reparador. "La mente es muy poderosa y trabajarla transforma tu vida en todos los sentidos", apostilló.

"Lo que me salvó de verdad fue cuando entraba en el campo, en el césped se me olvidaba todo. Ni las pesadillas ni nada podía con eso", expuso Bartra, que se abrió por dentro para todos los presentes. "Para mí, una de las claves a nivel personal y profesional sin duda es el amor", señaló, recordando que su hija Gala estuvo todo el tiempo presente en su cabeza cuando sentía que se desmayaba mientras la fisioterapeuta del Borussia de Dortmund le practicó un torniquete para taponar la sangrante herida en su muñeca producido por un trozo de metralla que se acabó incrustando en el asiento del lado.

¿Qué pasó en Dortmund aquella noche de abril de 2027, el día que Bartra pensó que todo se acababa?

El atentado tuvo lugar en la tarde-noche del día 11 de abril de 2017. La plantilla del Borussia Dortmund acababa de salir del hotel de concentración para dirigirse al estadio, donde debía disputar un encuentro correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el AS Monaco, curiosamente el equipo de la ciudad donde ahora residen sus tres hijos junto a su madre y su nueva pareja, el piloto Fernando Alonso. Tres artefactos explosivos estallaron al paso del autobús. Los únicos afectados, por suerte, fueron Bartra y un policía que acompañaba al equipo. El futbolista sufrió una fractura en la muñeca derecha y tuvo que ser operado de urgencia.

"De repente, de la tranquilidad en el bus, a como si estuviéramos en mitad de una guerra. Humo, pólvora, cristales rotos y trozos de metralla; uno de ellos, me impactó en la muñeca", contó Bartra en 2025 a Risto Mejide en el programa de Cuatro 'Viajando con Chester'. "Yo me estaba quedando inconsciente del dolor, estaba desangrándome", explicó, admitiendo que aún le pone nervioso pensar en lo que le podría haber pasado al compañero que debía estar a su lado y que se ausentó por una oportuna lesión: "Me le dio en la muñeca y se clavó en el asiento de al lado. Fue la suerte de su vida. Si hubiera estado en ese asiento, seguramente le habría ido a su cabeza".

"En esos momentos, sólo pensaba en mi hija -que entonces apenas tenía un añito-. Me dije 'Marc, no te puedes ir, estate despierto por ella'. Desde entonces expreso con más facilidad lo que siento y no me lo guardo. A veces nos pasa eso, que no decimos todo lo que sentimos, pero a mí me cambió totalmente la percepción de la vida. Desde ahí, enseguida digo 'Te quiero', doy un abrazo... Lo que haga falta. Esto me hizo ser aún más emocional", añadió un futbolista enamorado de la vida, del Betis y de la Champions.

La emocionante reflexión de Bartra tras el accidente de trenes de Urda (Toledo): "No dejéis el amor para mañana"

En este sentido, Bartra dejó una interesante reflexión en sus redes sociales después de la tragedia vivida el pasado miércoles en Urda (Toledo): "A veces, tiene que ocurrir algo trágico para darnos cuenta de lo frágil que es la vida y de lo mucho que damos por sentado. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, dejando para mañana un abrazo, una llamada o un 'Te quiero'. Como si las personas que amamos fueran a estar siempre ahí. Pero la vida no siempre nos avisa antes de cambiarlo todo. No sabemos cuál será la última vez que abracemos a nuestros padres, que nos riamos con nuestros hermanos o que compartamos un día cualquiera con nuestros amigos".

"Y quizá lo más duro sea que esos momentos que algún día daríamos cualquier cosa por recuperar son, muchas veces, aquellos a los que hoy apenas prestamos atención: una conversación, una comida en familia, empezar algo que sentimos que queremos hacer, escribir un mensaje o un abrazo antes de irnos. Por eso, amad a vuestra gente todo lo fuerte que podáis. Llamadles, visitadles, abrazadles un poquito más. Dejad a un lado el orgullo y no guardéis las palabras bonitas para una ocasión especial. No hace falta que ocurra algo terrible para recordar lo importantes que son".

"No esperemos a perder a alguien para comprender su valor, ni a mirar atrás para darnos cuenta de lo bonitas que eran aquellas cosas que un día nos parecieron normales. Porque tener a nuestra gente bien, cerca, poder abrazarla y decirle 'Te quiero' es uno de los mayores regalos de la vida. No dejéis el amor para mañana. Nunca sabemos si ese mañana que damos por hecho llegará de verdad", escribió en su cuenta de X.