Un "cauto y consciente" Bartra advierte de "la exigencia emocional de carácter y mentalidad" en la UCL: "Con confianza, pero no confiados"

Uno de los capitanes del conjunto verdiblanco anuncia que están "en un momento muy bueno de juego y resultados" para "saborearlo", aunque cree que necesitan enfocarse "en seguir a este gran nivel", pues "cualquier detalle en Europa suma mucho"

"Llevamos muchísimos años haciendo las cosas muy bien, creciendo cada temporada. Este curso, al llevar muchos compitiendo juntos, tenemos un gran nivel, con gente que ha venido a reforzarnos. Estamos en un momento muy bueno de juego y resultados. Nos conocemos mucho entre nosotros, dando un gran nivel con y sin balón. Pero somos conscientes de que es complicado estar arriba en ambas competiciones. Somos cautos, pero nos sentimos plenos y lo saboreamos, si bien debemos enfocarnos en seguir a este gran nivel", advertía en sala de prensa Marc Bartra.

"Sé lo que quiere el míster de mí, lo que necesita el equipo defensivamente, que es estar con confianza atrás. Ésta es una competición que, a nivel emocional, te exige carácter y mentalidad. Cualquier detalle en Europa suma mucho. Desde atrás, que se ve todo, sé que los compañeros necesitan que demos todos lo que precisemos en cada momento del partido", continuaba el central, que ya tuvo "la suerte de jugar Champions con Barça y Dortmund, pero hacerlo con el Real Betis tras estos años de crecimiento lo hace más especial aún". Con todo, no se fía: "Siento también un alto grado de responsabilidad, pero es un privilegio que me encanta. Lo viví bastante joven y hacerlo ahora en plenitud es, como digo, un honor".

Veterano

"El mejor ejemplo para los jóvenes es hacer todos lo que toca hacer partido tras partido para que se suelten y sigan mostrando muchísimo nivel y continúen con esa dinámica".

Paso a paso

"Recuerdo ir con el Dortmund por encima del Bayern y en UCL nos tocó el Tottenham y nos metió tres. Hay que tener tranquilidad, confianza en el grupo, como ante el Lille. Con esa unidad y esfuerzo de todos, y con sentimiento de pertenencia, que es muy importante para salir adelante".

Objetivos ambiciosos

"Cada año fuimos creciendo hasta la llegada del míster, que nos inyectó esa mentalidad ganadora en momentos complicados. A nivel de jugadores y 'staff' sentimos que estar en Champions y arriba en LaLiga es donde nos gusta estar, pero con los pies en el suelo. Con confianza, pero no confiados, para dar alegrías a los béticos, que es para lo que nos levantamos cada día".

El rival

"El Oporto con balón está acostumbrado a atacar, no sólo con salida de balón, sino con calidad y siendo desequilibrante arriba. No destaco a uno, pese a que tiene individualidades importantes. Debemos dar nuestra mejor versión con y sin balón para sacar un buen resultado, que es para lo que nos preparamos cada día".

Fin de contrato

"La pregunta es más para el club que para mí. Estoy muy centrado en el presente".

Pellegrini

"He tenido la suerte de tener los mejores entrenadores del mundo, como él. Me ha hecho crecer en mentalidad, confianza, saber transmitir y liderar. Es de los entrenadores que más he tenido y él igual conmigo. Es un privilegio y lo voy a recordar el día de mañana con orgullo. Por algo lleva tantos años en la elite. Esa tranquilidad en la derrota y en la victoria, pensando siempre en el presente y en el siguiente partido. Le seguimos".

Precedentes negativos como el del Braga

"Tras una eliminación o cuando pierdes una final puedes elegir dos caminos. Cuando hubo momentos complicados, le dimos la vuelta con madurez importante y uniéndonos más como grupo. Estoy tranquilo en ese aspecto, porque el equipo responde o trata de hacerlo de la mejor manera como grupo fuerte".

Antony

"Se le ve bien. A ver mañana a qué nivel está. Que juegue o no es cosa del míster".

En UCL 21 años después

"Yo tenía 14 años y lo recuerdo; siempre he sido muy futbolero. Al estar tan metidos, no nos damos cuenta, pero el día de mañana pensaremos qué bonito que para muchos niños es la primera vez que ven al Real Betis jugando la Champions. Esos niños y niñas béticos se van a acordar de nosotros, así que a darles las mayores alegrías posibles".

Lesión en La Coruña

"Por suerte, paré a tiempo de que e las molestias no fueran a más. Me encuentro con garantías para estar".