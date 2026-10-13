Pellegrini, "con una responsabilidad grande por no defraudar", ve un plantel "capacitado y comprometido" y regatea su futuro

El preparador chileno cree que uno de los motivos de su éxito radica en que no se fija en la edad que tiene ni vive "de los recuerdos", sino que se centra en vivir y transmitir una "exigencia diaria", considerando siempre que "el partido más importante es el siguiente" en el calendario: "Ya veremos la temporada que viene dónde estaremos entrenando".

"El equipo llega bien, como indican los resultados. Era importante volver de un parón tan largo ganando a un rival importante como el CA Osasuna. Damos la vuelta a la hoja, aparcamos LaLiga y trataremos de ganar estos cuatro partidos en casa. El primero, ante un equipo que va puntero en Portugal. Nos sentimos capaces de poder sumar los tres puntos, pese a que será un oponente muy complicado también. Queremos repetir lo que hemos hecho bien en partidos anteriores, ser comprometidos e intensos, con personalidad, con un grupo muy fuerte que me permite tener alternativas con partidos cada tres días. Mientras el equipo tenga visión y funcione, sin duda estamos capacitados", explicaba en sala de prensa Manuel Pellegrini.

La enfermería

"Antony Matheus dos Santos está en condiciones. Va a estar en la lista de citados y ya veremos si comienza jugando o no, como con el resto. Está en disposición de hacerlo".

Factor ambiental

"Sin lugar a dudas es un partido especial. El Real Betis sólo ha jugado una vez Champions League en más de 120 años. Pero la hinchada produce esa ilusión partido tras partido. Un lunes festivo había 64.000 personas apoyando. Nos sentimos más comprometidos si cabe y ojalá podamos dedicarles un triunfo en el retorno de este gran torneo a Sevilla".

Isco y su rol

"Lo de Isco Alarcón lo va demostrando partido tras partido. A medida que se recupera de su lesión lo va mostrando. Una lesión larga, de difícil recuperación, porque es distinto el cartílago a un desgarro. Sabemos el nivel que puede dar al 100%. Me alegro mucho de que esté de vuelta y de sus do goles el último partido".

Champions

"Significa el orgullo de conseguir un logro con un plantel muy comprometido y una directiva con un proyecto. Somos un cuerpo técnico que trata de corresponderles. Sentimos una responsabilidad importante para no defraudar. Tenemos un grupo (se refiere a la fase liga) muy difícil. Oporto y Feyenoord son líderes en sus países, como el Borussia Dortmund en Alemania, aunque jugamos también con el Bayern de Múnich, que es segundo. Uno de los grandes logros de la plantilla es salir con personalidad a jugar de tú a tú contra cualquiera".

Objetivo realista en UCL

"Hay dos cosas muy importantes: hay que tener siempre la máxima ambición de quedar lo más arriba posible en toda competición y otra es la realidad que se ve en el campo. Tenemos que demostrar si esa ambición es conforme a la realidad futbolística. Este torneo tiene a los rivales más difíciles. Tras lo que hicimos en Lille, tenemos que demostrarlo ante nuestro público. Ya veremos cuando acabe esta ronda donde estamos y para lo que nos da. El primer partido no tiene nada que ver con éste. La presión que uno siente por ganar no depende de los resultados anteriores. Saldremos en casa a por tres puntos más. Debemos dar el paso hacia dieciseisavos u octavos de final. Luego, continuaremos y veremos hasta dónde podemos llegar. Hay un plantel comprometido y capacitado. Tenemos dos partidos seguidos ante nuestro publico, dos partidos no decisivos, pero que sí nos pueden marcar el paso".

Qué Oporto espera

"Espero un Oporto muy complicado, acostumbrado a jugar la UCL todos los años. Ya tuve la fortuna de enfrentarnos a ellos con el Málaga CF y con buen resultado además. Va a salir a buscar el partido, como todos los grandes. A ver si enfrente tienen un equipo con personalidad que salga también a ganar; para eso, necesitamos rendimientos individuales altos y buen funcionamiento. Nos sentimos capacitados de sumar más puntos".

Bartra

"Siempre ha sido un jugador muy importante para nosotros. Los capitanes tienen un rol primordial para trasladar mi pensamiento. Por suerte, coincidimos en muchos de esos pensamiento. Se han ido muchos y llegado nuevos, pero entre todos tratamos de inculcar de forma permanente que hay que luchar por todo, que no hay objetivo chico".

Parrott

"Es un jugador más del plantel, comprometido como el resto. Cuando le tocó jugar, ha respondido, y siguió rindiendo con su selección. Tenemos la fortuna de contar también con el 'Cucho' Hernández a gran nivel. Los minutos que tocaron a cada uno han respondido en el campo. Alguna vez podrán jugar juntos. Independientemente de los nombres, hay que demostrar por qué se está en un grupo tan fuerte".

Morante

"Como Jesús Rodríguez o Assane Diao, que ya se fueron, tuve la fortuna de dar la alternativa a Isco Alarcón en el Málaga CF o un Santi Cazorla con 19 años en el Villarreal CF. A medida que José Antonio Morante va entrenándose cerca de gente con más trayectoria como Marc Bartra, el propio Isco, Giovani Lo Celso o Pablo Fornals, irá creciendo".

Nuevo formato

"Este nuevo sistema me gusta, es mejor que el anterior, repitiendo contra el mismo equipo. Mejor jugar contra rivales distintos, pero la posibilidad de clasificación es la misma, demostrando sobre el campo estar capacitados".

Momento personal y profesional

"He vivido grandes momentos, pero éste es especial. Lo afronto con exigencia diaria pese a tener 73 años y una gran carrera. Lo logro porque no sé qué edad tengo y sí lo que tengo por delante. Trato de transmitirla a los jugadores día a día. Lo voy a seguir haciendo. No vivo de los recuerdos y, para mí, el partido más importante es el siguiente. Ya veremos la temporada que viene dónde estaremos entrenando".

Dortmund y ejemplo del Málaga para llegar lejos

Fue un partido muy importante, nos dolio muchisimo quedar eliminado. El VAR, para todos los que critican, ha mejorado todo y esas opciones de fuera de juego no suceden ya. Más que recoirdar aquello, ese año en Mañalaga se fueron 8-9 jugadore spor problemas econoimicos. Grupo reducido pero muy comprometido, quee s lo que stamos buscando aqui. Aquella base nos permitio llegar a cuartos y no clasificarnos injustamente para semifinales. Tenemos todo el derecho a ambicioonar la siguiente fase de clasifgicacio

Los porteros

"Me alegro mucho por el premio merecido para Álvaro Valles, que ha ido mejorando día a día. Van citados mañana él, Diego Conde y Manu González. Veremos qué equipo comienza".