La Prórroga de Estadio Deportivo 4x09: El Betis ilusiona, el Sevilla preocupa y Vinicius vuelve a encender la polémica

Programa número nueve de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Rafa Cala y Pablo Casas como tertulianos. La goleada del Betis ante Osasuna y su buena racha, el empate del Sevilla en Valencia, la polémica de Isaac Romero y Vinicius o el regreso de la Champions, protagonistas del programa de esta semana, que en lugar del lunes se emite el martes, puesto que el 12 de octubre fue festivo por el Día de la Hispanidad.

Comenzamos hablando del fin del parón de selecciones y la jornada 8 de LaLiga EA Sports, destacando el triunfo del Betis (5-2) ante Osasuna, con debut y gol de Morante incluido, y el tropiezo del Sevilla FC en Valencia ante el Levante. El cuadro de Luis García Plaza iba venciendo 0-2 y acabó empatando 3-3.

Además, en cuanto a nombres propios, ponemos el foco en Isaac Romero y su expulsión en el Ciutat de Valencia y en Vinicius y su expulsión por tirar del pelo a un rival durante el partido contra el Villarreal.

También charlamos sobre la vuelta de la Champions League, en la que Betis, Real Madrid y Barça buscarán su segundo triunfo consecutivo en la fase de liga, mientras que Atlético de Madrid y Villarreal intentarán pasar página de la derrota de la primera jornada ganando a Manchester United y Nápoles, respectivamente.

Este programa es el número 155, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.