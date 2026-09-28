La Prórroga de Estadio Deportivo 4x07: España sigue intratable, la Nations League y el Balón de Oro

Programa número siete de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Luis Penella y, en esta ocasión, con la participación de Aitor Torvisco y Fernando Ruiz como tertulianos. Los resultados de los primeros partidos de la Nations League, destacando la victoria de España y los debuts de Xavi y Kloop en los banquillos internacionales, protagonistas del programa.

Comenzamos hablando de la remontada de España en Wembley. Un resultado que confirma a la selección de Luis de la Fuente como una de la mejores de la historia tras ganar Eurocopa y Mundial, siguen muy enchufados y parecen intratables.

Por otro lado, charlamos sobre la actualidad de Real Betis Balompié y Sevilla FC durante este parón de selecciones tan in habitual.

Además, hablamos acerca del resto de la jornada de la UEFA Nations League y la recta final por el Balón de Oro con Lamine Yamal y Mbappé como protagonistas.

Este programa es el número 153, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.