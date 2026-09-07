La Prórroga de Estadio Deportivo 4x04: Vuelve la Champions tras la locura del calendario de LaLiga

Programa número cuatro de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Aitor Torvisco y Antonio Medina como invitados. Los resultados de la jornada cuatro en LaLiga EA Sports, las polémicas arbitrales que afectaron a Sevilla y Betis o la vuelta de la Champions League, protagonistas del programa.

Comenzamos hablando del peculiar calendario de Primera división, con jornadas que no siguen el orden cronológico. También hablamos sobre el penalti de Mbappé en La Cartuja y la expulsión de Sangante como principales polémicas de la jornada.

Por otro lado, charlamos sobre el regreso de la Champions League y la forma en la que vuelven las competiciones europeas.

También hablamos acerca del rendimiento de Álvaro Valles este inicio de curso, el nivel del FC Barcelona o el 'nuevo' Jose Mourinho.

Este programa es el número 150, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.