La Prórroga de Estadio Deportivo 4x08: El sorteo de Copa del Rey que todos estaban esperando y el regreso de LaLiga

Programa número ocho de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de José Luis Penella y Álvaro Palomo como tertulianos. El final del parón de selecciones y el sorteo de la Copa del Rey, principales protagonistas del programa.

Comenzamos hablando del fin del parón de selecciones con el partido de la selección española en Croacia. También hablamos de la vuelta de LaLiga y analizamos en directo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, donde se cruzarán 112 equipos, entre los que no están los cuatro clubes de Primera que disputarán la Supercopa (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad).

Este programa es el número 154, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.