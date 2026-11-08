Atlético de Madrid 1-2 Barcelona: Touchdown en Madrid para seguir líder

El FC Barcelona remontó un partido que no dominó durante los primeros 45', pero del que salió vivo gracias a la actuación de Pedri y el gol de Fermín, que volvió a anotar en el segundo periodo para rematar la faena y seguir líder

En el partido que cerraba la duodécima jornada, marcada por los emotivos homenajes al recién fallecido Jesús de Miguel, se enfrentaban Atlético y Barcelona: Segundo y primer clasificado separados por tan solo 2 puntos. Ha sido el partidazo de la jornada, que nos ha dejado una lucha impresionante e importantísima por el primer puesto de la clasificación con dos equipos que han firmado un inicio de año casi perfecto. Con media Madrid parada por el NFL Game de la capital española, los aficionados al fútbol (el clásico) no se quisieron perder este choque de estrategas y protagonistas repletos de calidad sobre el verde.

Dominó el Atlético de Madrid, pero no fue tan efectivo

Los primeros compases del encuentro estuvieron marcados por una gran ocasión que desaprovechó un Julián Álvarez que poco a poco se va reencontrando con su afición en el Metropolitano. Tan emocionante fue el inicio de partido que, incluso antes del primer gol del encuentro de Giuliano en el minuto 9, ambos conjuntos firmaron una secuencia espectacular, digna de partido de NBA, en la que Pubill estrelló un balón en el larguero e inmediatamente después Pedri hizo lo propio para hacer acto de presencia en el partido.

Sin embargo, en esos golpes salió victorioso el conjunto local con el primer tanto del partido. Guliano, a pase de Julián, anotó el primer tanto del partido a los 9 minutos. Coincidiendo justamente con el minuto reservado durante la jornada para rendir homenaje a Jesús de Miguel. A partir de ahí, el Atlético dominó gran parte del segundo periodo. Incluso pudo ampliar ventaja en un par de ocasiones con un gran Kang-In Lee. Pero fue Pedri, jugando para un Barça apático, quien desequilibró la primera mitad con una gran conducción que terminó con un ajustado remate de Fermín imposible de detener para Oblak. Y con esa acción terminó una primera mitad de dominio colchonero, pero con empate en el luminoso.

Fermín por partida doble y buenas noticias para el FC Barcelona

Hansi Flick fue quien decidió ajustar algo en el descanso y cambió a Fariñas por De Jong. Y en esa posición de lateral derecho, inhabitual para el neerlandés, el Barça sumó un jugador más para dominar el juego y hacer la segunda parte que diseñó el técnico alemán en el vestuario. El Barça fue superior y se reflejó desde los primeros compases del encuentro. Dominó la pelota y llegó con más peligro. Todo ello para que ese dominio posicional en ataque terminara con un gran balón filtrado para Fermin por Lamine Yamal. Una acción de quilates del de Rocafonda y una definición de 'killer' por parte del onubense para hacer su doblete particular y poner al Barcelona por delante.

En los minutos finales, el Cholo Simeone sacó todo lo que tenía ofensivo al campo. Juntó a Jonathan David, Giuliano Simeone, Sorloth y Julián en la zona ofensiva del cuadro colchonero. Sin embargo, fue el Barça quien continuó el dominio de la segunda mitad. Ajustó la presión y ahogó poco a poco a un Atlético que se encontró fatigado tras el desempeño realizado en una primera mitad en la que sí fueron superiores, pero no fueron capaces de demostrarlo en el marcador. Ahí posiblemente estuvo la clave de un partido que desquilibró el conjunto con más efectividad y calidad sobre el terreno de juego.

Ficha Técnica

Atlético de Madrid: Oblak, Grimaldo, Hancko, Pubill, Llorente, Barrios (Jonathan David, 78'), Koke (Hjulmand, 72'), Kang- In Lee (Sorloth,60'), Baena (Cardoso, 72'), Guiliano y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García, Cancelo (Christensen, 60') , Brian Fariñas (De Jong, 46'), Cubarsí, Gerard Martín, Bernal (Gavi, 74'), Pedri, Fermín (Eric García, 74'), Gordon (Adeyemi, 86'), Yamal y Raphinha.

Árbitro: Alberola Rojas, de origen manchego, fue el encargado de dirigir el encuentro en el césped. Iglesias Villanueva estuvo en la sala VOR. Fueron amonestados con tarjeta amarilla Baena, Bernal, Llorente y Pubill

Goles: Giuliano Simeone Anotó el primero a los 10 minutos de partido tras un gran pase de Julián. Fue Fermín, el MVP del encuentro, quien anotó el primero al borde del descanso tras una gran jugada de Pedri y en el ecuador de la segunda mitad volvió a celebrar el tanto de la victoria tras una gran conexión con Lamine Yamal.

Incidencias: El Riyadh Air Metropolitano registró una asistencia de casi 70.000 espectadores. Con este resultado, el FC Barcelona se asienta en el liderato tras salvar este 'matchball'.