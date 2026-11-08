Celta 0-0 Levante: Ryan se viste de héroe y amarga la tarde a Balaídos

El equipo de Claudio Giráldez acumuló ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos, pero se topó una y otra vez con el guardameta australiano, que terminó siendo decisivo para rescatar un punto para los granotas

Celta y Levante firmaron tablas en Balaídos (0-0) en un duelo que dejó a ambos con más dudas que certezas antes del parón de selecciones. Ninguno consigue despejar los fantasmas de una temporada complicada y la amenaza del descenso sigue muy presente.

Los vigueses se mantienen tres puntos por encima de la zona roja, mientras que los granotas apenas conservan un punto de margen y una posición sobre el Elche, que marca el descenso.

El Celta salió a por todas

El equipo celeste salió decidido a resolver pronto el encuentro y a punto estuvo de conseguirlo en sus dos primeras llegadas. En la primera, Pablo Durán se encontró con la resistencia de Mathew Ryan y Mandi, que evitaron el tanto cuando el delantero celeste ya había encontrado el camino hacia la portería. Apenas unos minutos después, Javi Rodríguez se encontró con la madera tras conectar un potente disparo.

El Levante tenía claro el plan: juntar líneas, proteger su área y tratar de aprovechar alguna salida al contragolpe. Los vigueses encontraron en las bandas, con Javi Rueda y Sergio Carreira, una de sus principales vías para hacer daño, aunque les faltó precisión en los metros finales. Brugué probó fortuna desde lejos ante Radu, que apenas tuvo trabajo durante el primer tiempo.

El Celta llegó a celebrar el gol en dos ocasiones, pero el fuera de juego se cruzó en su camino. Primero fue Javi Rueda y después Pablo Durán quienes vieron cómo sus tantos quedaban anulados. El conjunto granota fue ganando confianza con el paso de los minutos y consiguió marcharse al descanso con el empate inicial, aunque sin apenas inquietar la portería local.

El Celta aprieta y Ryan responde a todo

Claudio Giráldez movió el banquillo en el descanso con dos sustituciones, mientras que Luis Castro introdujo tres cambios para tratar de cambiar el guion. Sin embargo, el segundo tiempo arrancó con las mismas sensaciones de un Celta instalado en campo contrario y un Levante obligado a defender cerca de su área.

Iago Aspas estuvo cerca de romper la igualdad con un sutil remate de tacón en el minuto 54, pero el balón no encontró portería. El asedio celeste fue aumentando y Ryan tuvo que intervenir para evitar el gol en un centro envenenado de Driouech, que tocó en Nacho Pérez y obligó al australiano a lucirse.

El guardameta visitante se convirtió definitivamente en el gran protagonista del encuentro. En el minuto 79 volvió a negarle el gol a Pablo Durán, que dispuso de una doble oportunidad, y poco después también respondió ante Javi Galán. El Celta acumulaba llegadas, pero se encontraba con un muro bajo palos.

Dos ocasiones en el descuento

El Levante resistió como pudo y el partido llegó vivo a los últimos minutos. De hecho, el empate estuvo a punto de romperse en el tiempo añadido, cuando ambos equipos dispusieron de una ocasión clarísima para llevarse la victoria.

Primero fue el Celta el que rozó el gol. Pablo Durán volvió a encontrarse con Ryan, que completó una actuación sobresaliente para sostener a los suyos.

En la jugada siguiente, el Levante tuvo la oportunidad de dar el golpe definitivo. Una rápida transición dejó a Roger Brugué en disposición de marcar, pero el atacante, muy cansado, no acertó a culminar la contra con su pierna menos hábil.

Pitido final sin goles. El Celta se quedó sin premio pese a su insistencia y el Levante se marchó de Balaídos con un punto que tuvo mucho que agradecer a su portero.

Ficha técnica

Celta: Radu; Javi Rodríguez (Javi Galán, min. 46), Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Hugo Álvarez, min. 46), Moriba, Antañón (Burcio, min. 64), Carreira; Iago Aspas (Hugo González, min. 76), Driouech (Williot, min. 76) y Pablo Durán.

Levante: Ryan; Toljan, Mandi, Ndukwe (Dela, min. 46), Nacho Pérez (Marc Santos, min. 77); Dani Requena, Hugo Sotelo (Rey, min. 46), Olasagasti; Brugué, Thiago (Víctor García, min. 57) y Etta Eyong (Romero, min. 46).

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz. Amonestó a Javi Galán (min. 88), por parte del Celta, y a Dani Requena (min. 31) y Dela (min. 63), por parte del Levante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga disputado en Balaídos ante 19.207 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en recuerdo del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel.