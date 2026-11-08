Atlético de Madrid - Barcelona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el choque que enfrenta al Atlético de Madrid y al FC Barcelona, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, en el estadio Metropolitano

Hoy hay dos tipos de aficionados al fútbol en Madrid. Los que han ido al Bernabéu para ver la NFL y los que estarán muy pendientes a lo que ocurra en el Riyadh Air Metropolitano por si hay cambio de líder. Nosotros somos de la segunda clase de aficionados y os vamos a contar al instante todo lo que pase en la carrera por el título liguero.

El FC Barcelona defenderá su condición de líder, pero el alético tiene la oportunidad de la temporada y puede ponerse líder en solitario en caso de vencer al equipo de Hansi Flick.

Alberola Rojas , del colegio manchego, será el encargado de dirigir este duelo. Ya arbitró al Atlético en el Sánchez-Pizjuán en la jornada 3 en la victoria ante el Sevilla FC. Será la primera vez de la temporada que se cruce con los catalanes . En la Sala VOR estará Iglesias Villanueva .

Nos espera un auténtico partidazo con todas las estrellas sobre el verde. La única novedad es la entrada de Fariñas en el once por las ausencias en defensa.

El FC Barcelona , con algunas bajas más que su rival, ya está en el Metropolitano para defender la primera posición. Las dos grandes novedades son Bernal y Fariñas debido a las ausencias culés.

Hansi Flick ha recuperado a última hora a Eric García para el encuentro. El defensa tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. De ahí la titularidad de Fariñas .

Grimaldo en la previa del partido: "El equipo está haciendo las cosas bien , no va depender hoy si vas a luchar o no por la liga. Ni ganando hoy vas ganar la liga ni perdiendo hoy la vas a perder "

Álex Grimaldo habla sobre su compañero de selección:"El objetivo número uno siempre es parar a Lamine , soy defensa y y tengo que defender primero . Pero un jugador como yo siempre quiere sumar en ataque "

Cholo Simeone al ser preguntado por el once y la posibilidad de poner patas arribas LaLiga: " Koke nos da esa calma para jugar que él tiene, ante un equipo que presiona bien"

Hansi Flick habla también en la previa del encuentro: "Es un partido contra uno de los líderes de la tabla, queremos ganar. Estamos con confianza ".

Las palabras de Mateu Alemany al ser preguntado por la posibilidad de disputar LaLiga: "El ritmo es muy exigente, la proyección en puntos se iría a 98 o 97 puntos, una barbaridad. Solo hay que ganar y volver a ganar . El que quiera ser campeón tendrá que hacerlo así ".

Ya saltan los equipos al terreno de juego. Como es habitual en esta jornada todos con las camiseta de Jesús de Miguel. Colegiados, con un ramo de flores, y protagonistas guardan un emotivo minuto de silencio antes de comenzar el duelo.

Suena el himno del Atlético de Madrid en el Metropolitano. La afición ha sacado un tifo con el lema " Mi dulce condena "

El Atlético de Madrid tiene la primera oportunidad de la temporada para dar un golpe sobre la mesa del campeonato y asaltar la primera plaza del campeonato que ocupa precisamente su rival de esta noche en el Metropolitano. El conjunto del Cholo Simeone tiene una oportunidad de oro en casa ante su afición para demostrar que LaLiga no solo es cosa de Real Madrid y FC Barcelona. El Atlético de Madrid quiere luchar por el título esta temporada, y a diferencia de años anteriores aún no se ha desenganchado de la carrera por el trofeo.

El Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en un auténtico fortín esta temporada. Los colchoneros únicamente han dejado escapar dos puntos en lo que va de temporada, fue en el empate de la jornada dos ante el Villarreal. Todo lo demás se cuenta por victorias, incluida la visita del eterno rival: El Real Madrid. Un Real Madrid que le hizo un gran favor hace un par de jornadas a los de Simeone. Y es que con la victoria merengue en el Camp Nou, los de Mourinho se engancharon a la pelea por LaLiga y dejaron al FC Barcelona a tiro del Atlético de Madrid. Algo que los locales epseran aprovechar hoy.

Un Atlético de Madrid al acecho

El Cholo Simeone tiene que aprovechar esta oportunidad en el campeonato domestico si no quiere repetir la imagen de otros años y dar por finalizadas las opciones de ganar la liga a las primeras de cambio. Eso sí, tendrá que lidiar con una importante ausencia por lesión del 'Cuti' Romero. Una de las noticias principales en clave local es el buen estado de forma de Álex Baena en este inico de temporada. El chico andaluz está demostrando la calidad que atesora, algo que no hizo el año pasado, pero este curso esta dejando actuaciones y goles importantísimas para su equipo.

El FC Barcelona quiere seguir instaurado en el estado de felicidad

Enfrente estará un muy duro rival de roer y en gran estado de forma: el FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick está firmando un inicio de liga idílico. Tan solo con el punto negro de hace un par de semanas. Cuando perdieron el Clásico y el partido de Champions ante el PSG, dos encuentros que servían para medir dónde estaba el equipo ante dos rivales directos en dos competiciones en las que estaban arrasando y contando todos sus partidos por goleadas y victorias. Ahora el FC Barcelona, en este tramo de la temporada, parece un poquito más accesible y vencible, y el Atlético sueña con meterle mano. Los del técnico alemán cuentan con las bajas de Xavi Spart, Rodri, Dani Olmo, Koundé y Bardghji. Con todo este contexto se presentan ambos equipos en el Metropolitano para disputar el mejor partido de la jornada, en el que está en juego el liderato de LaLiga EA Sports.