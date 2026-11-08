Atlético de Madrid - Barcelona, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online
Sigue en directo el choque que enfrenta al Atlético de Madrid y al FC Barcelona, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, en el estadio Metropolitano
At. Madrid
Barcelona
Minuto a minutoActualizar narración
Primera llegada peligrosa del Atleti, despejó muy bien Cubarsí el pase tenso al área de Grimaldo
¡YA RUEDA LA PELOTA EN MADRID!
¡¡¡Comienza la lucha por la primera plaza del campeonato!!!
TODO PREPARADO YA PARA QUE INICIE EL PARTIDO DE LA PELEA POR EL LIDERATO
Suena el himno del Atlético de Madrid en el Metropolitano. La afición ha sacado un tifo con el lema "Mi dulce condena"
Ya saltan los equipos al terreno de juego. Como es habitual en esta jornada todos con las camiseta de Jesús de Miguel. Colegiados, con un ramo de flores, y protagonistas guardan un emotivo minuto de silencio antes de comenzar el duelo.
Fermín tiene ganas de liarla hoy en el Metropolitano.
Las palabras de Mateu Alemany al ser preguntado por la posibilidad de disputar LaLiga: "El ritmo es muy exigente, la proyección en puntos se iría a 98 o 97 puntos, una barbaridad. Solo hay que ganar y volver a ganar. El que quiera ser campeón tendrá que hacerlo así".
"Nosotros intentaremos adaptarnos al ritmo y darle fluidez al juego", esas son las palabras de Alberola Rojas en la previa del encuentro.
YA CALIENTAN SOBRE EL VERDE LOS PROTAGONISTAS
Hansi Flick habla también en la previa del encuentro: "Es un partido contra uno de los líderes de la tabla, queremos ganar. Estamos con confianza".
"Marc Bernal ha hecho un gran trabajo esta temporada y en cada partido que ha jugado lo ha hecho muy bien"
Cholo Simeone al ser preguntado por el once y la posibilidad de poner patas arribas LaLiga: "Koke nos da esa calma para jugar que él tiene, ante un equipo que presiona bien"
"Estoy pensando solo en el partido, a partir de ahí lo que venga bienvenido sea"
Álex Grimaldo habla sobre su compañero de selección:"El objetivo número uno siempre es parar a Lamine, soy defensa y y tengo que defender primero. Pero un jugador como yo siempre quiere sumar en ataque"
Grimaldo en la previa del partido: "El equipo está haciendo las cosas bien, no va depender hoy si vas a luchar o no por la liga. Ni ganando hoy vas ganar la liga ni perdiendo hoy la vas a perder"
Hansi Flick ha recuperado a última hora a Eric García para el encuentro. El defensa tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. De ahí la titularidad de Fariñas.
El FC Barcelona, con algunas bajas más que su rival, ya está en el Metropolitano para defender la primera posición. Las dos grandes novedades son Bernal y Fariñas debido a las ausencias culés.
Ya está todo listo en el vestuario del Atlético de Madrid.
¡EL FC BARCELONA TAMBIÉN SALE CON TODO!
Nos espera un auténtico partidazo con todas las estrellas sobre el verde. La única novedad es la entrada de Fariñas en el once por las ausencias en defensa.
¡YA TENEMOS ONCE DEL ATLÉTICO DE MADRID!
Once de gala para asaltar la primera plaza del campeonato.
Este es el balance en los últimos 5 partidos entre ambos equipos: 2 victorias para el Atlético y 3 victorias para el Barça.
Alberola Rojas, del colegio manchego, será el encargado de dirigir este duelo. Ya arbitró al Atlético en el Sánchez-Pizjuán en la jornada 3 en la victoria ante el Sevilla FC. Será la primera vez de la temporada que se cruce con los catalanes. En la Sala VOR estará Iglesias Villanueva.
¡Vaya duelo nos espera!
El FC Barcelona defenderá su condición de líder, pero el alético tiene la oportunidad de la temporada y puede ponerse líder en solitario en caso de vencer al equipo de Hansi Flick.
Hoy hay dos tipos de aficionados al fútbol en Madrid. Los que han ido al Bernabéu para ver la NFL y los que estarán muy pendientes a lo que ocurra en el Riyadh Air Metropolitano por si hay cambio de líder. Nosotros somos de la segunda clase de aficionados y os vamos a contar al instante todo lo que pase en la carrera por el título liguero.
El choque de la pelea por el liderato tendrá lugar a partir de las 21:00 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Buenas tardes, bienvenidos al directo del PARTIDAZO entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, perteneciente a las duodécima jornada de LaLiga EA Sports.
El Atlético de Madrid tiene la primera oportunidad de la temporada para dar un golpe sobre la mesa del campeonato y asaltar la primera plaza del campeonato que ocupa precisamente su rival de esta noche en el Metropolitano. El conjunto del Cholo Simeone tiene una oportunidad de oro en casa ante su afición para demostrar que LaLiga no solo es cosa de Real Madrid y FC Barcelona. El Atlético de Madrid quiere luchar por el título esta temporada, y a diferencia de años anteriores aún no se ha desenganchado de la carrera por el trofeo.
El Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en un auténtico fortín esta temporada. Los colchoneros únicamente han dejado escapar dos puntos en lo que va de temporada, fue en el empate de la jornada dos ante el Villarreal. Todo lo demás se cuenta por victorias, incluida la visita del eterno rival: El Real Madrid. Un Real Madrid que le hizo un gran favor hace un par de jornadas a los de Simeone. Y es que con la victoria merengue en el Camp Nou, los de Mourinho se engancharon a la pelea por LaLiga y dejaron al FC Barcelona a tiro del Atlético de Madrid. Algo que los locales epseran aprovechar hoy.
Un Atlético de Madrid al acecho
El Cholo Simeone tiene que aprovechar esta oportunidad en el campeonato domestico si no quiere repetir la imagen de otros años y dar por finalizadas las opciones de ganar la liga a las primeras de cambio. Eso sí, tendrá que lidiar con una importante ausencia por lesión del 'Cuti' Romero. Una de las noticias principales en clave local es el buen estado de forma de Álex Baena en este inico de temporada. El chico andaluz está demostrando la calidad que atesora, algo que no hizo el año pasado, pero este curso esta dejando actuaciones y goles importantísimas para su equipo.
El FC Barcelona quiere seguir instaurado en el estado de felicidad
Enfrente estará un muy duro rival de roer y en gran estado de forma: el FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick está firmando un inicio de liga idílico. Tan solo con el punto negro de hace un par de semanas. Cuando perdieron el Clásico y el partido de Champions ante el PSG, dos encuentros que servían para medir dónde estaba el equipo ante dos rivales directos en dos competiciones en las que estaban arrasando y contando todos sus partidos por goleadas y victorias. Ahora el FC Barcelona, en este tramo de la temporada, parece un poquito más accesible y vencible, y el Atlético sueña con meterle mano. Los del técnico alemán cuentan con las bajas de Xavi Spart, Rodri, Dani Olmo, Koundé y Bardghji. Con todo este contexto se presentan ambos equipos en el Metropolitano para disputar el mejor partido de la jornada, en el que está en juego el liderato de LaLiga EA Sports.