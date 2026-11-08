El Athletic quiere evitar que se repita lo de Nico Williams con Cristian Imga

El extremo guipuzcoano, de solo 17 años, ha firmado un nuevo contrato con el conjunto rojiblanco después de irrumpir en los planes de Edin Terzic

El Athletic Club de Bilbao no quiere que se le escape el próximo talento de Lezama. Cristian Imga apenas tiene 17 años, pero su irrupción en los planes del primer equipo ha llevado al club rojiblanco a mover ficha para asegurarse su continuidad. La entidad bilbaína ha renovado al extremo guipuzcoano hasta el 30 de junio de 2031, con una cláusula que contempla la posibilidad de ampliar automáticamente el vínculo por decisión del propio Athletic.

No es una apuesta cualquiera. Imga ha quemado etapas a una velocidad poco habitual y ya sabe lo que significa jugar con los mayores. Edin Terzic le abrió las puertas del primer equipo esta temporada y el joven futbolista respondió con un buen debut ante el Getafe en San Mamés. Después llegó otro momento especial, al estrenarse como goleador en la Copa del Rey frente al AE Prat, en Hospitalet. Este sábado volvió a entrar en una convocatoria, esta vez para visitar a Osasuna, aunque no llegó a jugar un minuto.

Imga llegó a Lezama en el verano de 2024, después de formarse en el Deportivo Alavés, y tuvo que esperar para competir en categoría juvenil al haberlo hecho ya con el conjunto vitoriano. Cuando pudo hacerlo, dejó muestras de su potencial con ocho goles en 24 encuentros y otros dos tantos en la Youth League. Un rendimiento que le permitió dar un salto importante en la estructura rojiblanca.

De hecho, su progresión le llevó directamente al Bilbao Athletic, primer filial rojiblanco, sin pasar por el Basconia. Un camino que recuerda al que recorrió en su día Iker Muniain, otro futbolista que rompió pronto los escalones habituales de la cantera para hacerse un hueco en el primer equipo.

En Lezama ven en Imga un extremo con condiciones para marcar diferencias y sus características han alimentado las comparaciones con Nico Williams. La referencia no es menor. El internacional español estuvo cerca de abandonar San Mamés el pasado verano y su continuidad terminó convirtiéndose en uno de los asuntos más delicados para el Athletic. La entidad necesita seguir encontrando futbolistas capaces de aportar desequilibrio y profundidad desde las bandas, y el joven guipuzcoano aparece como una alternativa de futuro.

Eso no significa que tenga que asumir de inmediato el papel de Nico ni que su recorrido vaya a ser idéntico. Todavía está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y necesita continuidad para completar su formación. Pero el Athletic ya ha dejado clara su postura: quiere proteger a una de las joyas que han aparecido en Lezama y evitar que su crecimiento se produzca lejos de Bilbao.

La renovación hasta 2031 es, por tanto, algo más que una firma. Es una declaración de confianza en un futbolista que, con solo 17 años, ya ha conseguido llamar a la puerta del primer equipo.