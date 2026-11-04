Peligroso movimiento de Christian Imga que hace temer por su futuro en el Athletic

A sus 17 años, y después de debutar y marca con el primer equipo rojiblanco, el extremo de origen africano ha decidido cambiar de representante y ponerse en manos de una de las agencias con mayores conexiones en el fútbol internacional, muy vinculada por ejemplo al FC Barcelona

En la afición del Athletic hay muchas expectativas puestas en la última gran perla de Lezama. La reacción de San Mamés en su debut ante el Getafe dejó patente las ganas que hay de ver en acción a Christian Imga. Corría el minuto 68 cuando Edin Terzic decidió dar la oportunidad al extremo de Zumárraga de origen africano (de padre camerunés y madre ecuatoguineana), recibiendo una sonora ovación por parte de la hinchada bilbaína. Saltaba, además, en lugar de Nico Williams, en cuyo espejo a buen seguro se mira un futbolista de imponente físico (mide 190 centímetros de alto) que ha entrado además en la historia del Athletic al dar el salto al primer equipo con 17 años, 8 meses y 8 días

En concreto, Imga se ha convertido en el tercer futbolista más joven en debutar con el conjunto vasco en el siglo XXI, solo por detrás de Iker Undabarrena, en 2012, e Iker Muniain, en 2009. Pero, además, en su segundo partido, en Copa del Rey, se convirtió también en el tercer goleador más joven en la historia rojiblanca, al anotar uno de los tantos en el 1-6 sobre el Prat, duelo en el que gozó de media hora.

Lógicamente, hay que ir paso a paso con un jugador que aún debe seguir evolucionando. Por ello, el técnico alemán lo devolvió al filial, con el que partió como titular el pasado sábado ante el Cacereño, con la mala fortuna de caer lesionado y tener que retirarse del campo antes del descanso. Mientras tanto, su nombre sigue siendo noticia también fuera del terreno de juego, tras conocerse que ha cambiado de representantes.

Fali Ramadani, un duro negociador que buscará un nuevo contrato

Así, Christian Imga ha firmado un nuevo acuerdo con la agencia Lian Sports, que encabeza el afamado Fali Ramadani. Un movimiento que genera cierto temor en el entorno del Athletic, pues se trata de uno de los agentes con mayores conexiones en el fútbol internacional, destacando su buena relación con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, o con clubes como el Liverpool o el Sporting de Portugal.

En el club bilbaíno, el extremo tiene contrato hasta 2031. Pero resulta lógico pensar que su nuevo apoderado planteará más pronto que tarde una revisión del mismo para adecuar su salario a su nuevo estatus, siendo conocido por su fama de duro negociador. Además, mientras no se produzca ese paso, Lian Spots, que también gestiona la carrera de Jesús Areso y Álex Berenguer, no tendrá su correspondiente beneficio económico.

Tras arribar a la disciplina rojiblanca en enero 2025 procedente del Deportivo Alavés, en edad cadete, no hay dudas de que Christian Imga está quemando etapas a una velocidad de vértigo. Así, esta misma campaña ha dado directamente el salto al Bilbao Athletic, sin pasar por el Basconia. Así, el Primera RFEF suma cinco partidos, los cuatro últimos como titular, y también se ha estrenado ya como goleador, siendo el único de su generación (2009) en tener dorsal del primer filial.

Así juega Christian Imga

Inevitablemente, el juego de Christian Imga recuerda al de Nico Williams. Su físico le sirve para imponerse en los duelos cuerpo a cuerpo y le concede una potencia y una zancada que hacen que no sea nada fácil frenarlo. Pero, además, maneja las dos piernas y tampoco está exento de calidad técnica, siendo el regate otra de sus grandes cualidades junto a la velocidad. Un cóctel perfecto que en Lezama están sabiendo agitar para forjar a una nueva estrella.

España también lo tiene 'atado'

Convocado este mismo verano por la selección española sub 18, en el mes de mayo ya llamó la atención en el Europeo sub 17, después de una campaña en el Juvenil A del Athletic en la que firmó 8 tantos en 24 partidos en División de Honor, más otros dos goles y una asistencia en seis choques en la Youth League. Además, en el ultimo parón jugó otros cuatro encuentros con la sub 18, volviendo a brillar con un golazo ante Brasil.