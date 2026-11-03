Robert Navarro, el primer gran acierto de Terzic en el Athletic

El atacante ha pasado de ser un recurso habitual desde el banquillo a ganarse un sitio en los planes de Terzic, con una actuación en el derbi ante la Real Sociedad que confirmó que está creciendo en algo más que en números

Robert Navarro llegó al Athletic Club el verano de 2025 con una etiqueta que suele ser tan atractiva como peligrosa: la de futbolista con un talento especial al que todavía le faltaba dar el último paso para asentarse en la élite. A sus 24 años, después de pasar por varios equipos y de dejar destellos de calidad sin terminar de encontrar continuidad, empieza a ofrecer algo más que buenas acciones individuales. El derbi frente a la Real Sociedad puede marcar un punto de inflexión en su trayectoria como rojiblanco.

Su entrada en el campo a los cinco minutos, obligada por la lesión de Maroan, alteró los planes iniciales de Terzic. Lo que podía parecer un contratiempo acabó convirtiéndose en una alternativa inesperada para el ataque del Athletic. Navarro aportó movilidad, velocidad y una capacidad para salir al contragolpe que resultó especialmente valiosa en una segunda mitad en la que el conjunto bilbaíno encontró espacios para hacer daño. Pero su actuación no se quedó ahí. También respondió cuando tocó trabajar sin balón, ayudando en defensa y participando en la recuperación.

Precisamente ese cambio de registro es el que más valor tiene. El talento del atacante nunca ha estado en cuestión. Su carrera, sin embargo, había dejado la sensación de que necesitaba completar su fútbol para consolidarse. Debutó con el Mónaco a los 16 años y, desde entonces, ha pasado por la Real Sociedad, el Cádiz, el Mallorca y el Athletic. Cinco equipos en apenas ocho años que dibujaban un recorrido con más cambios de escenario que estabilidad.

Con Ernesto Valverde disputó 1.294 minutos en LaLiga, fue titular en diez encuentros y salió desde el banquillo en otros 22. Pese a ese papel de revulsivo, terminó como segundo máximo goleador del equipo, con seis tantos, los mismos que Nico Williams, y solo por detrás de los diez de Guruzeta.

Con Terzic, el escenario es distinto. Navarro ya ha partido de inicio en siete partidos de Liga y también ha tenido protagonismo entrando como suplente ante el Barcelona y la Real Sociedad. Acumula 596 minutos, casi la mitad de los que sumó durante todo el pasado campeonato, y lleva dos goles. En Copa también dejó su sello frente al AE Prat, con gol y una actuación destacada.

El triunfo ante la Real fue uno de los partidos más completos del Athletic esta temporada, con una primera media hora de dominio ofensivo y una segunda parte de solidez defensiva y ocasiones para sentenciar. Robert Navarro tuvo mucho que ver en esa versión rojiblanca. Si mantiene esta evolución, el Athletic habrá encontrado algo más que un revulsivo de lujo: un jugador capaz de tener un papel importante en el proyecto.