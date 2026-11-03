Aperribay, presidente de la Real Sociedad: "Salimos de San Mamés convencidos de que no era penalti, sin que nadie nos dijese que no había funcionado el chip"

El máximo mandatario del club donostiarra no quiso cargar con dureza contra el arbitraje por lo sucedido en el derbi vasco ante el Athletic, pero sí dejó claro que no hacía falta comprobar que hubo un fallo tecnológico para saber que Aramburu "tocó el balón"

En la Real Sociedad acabaron muy enfados con el arbitraje de Hernández Hernández en el derbi vasco de este pasado fin de semana ante el Athletic Club. Ya nada se puede cambiar, aunque las protestas donostiarras han encontrado el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol, pues según las conclusiones del informe de Kinexon, empresa responsable del desarrollo del 'Connected Ball', Aramburu "sí habría tocado en último lugar el balón pudiendo no ser correcta la decisión de señalar penalti" sobre Nico Williams, como han indicado desde el organismo.

Al respecto, este miércoles se ha pronunciado el presidente del club txuri urdin, Jokin Aperribay que no necesitó ninguna aclaración tecnológica para dar por hecho que no hubo falta del defensor realista, si bien tampoco ha querido cargar con dureza contra el colegiado canario y el VAR se ha mostrado comprensible.

Comprensivo con los árbitros, Aperribay pide "más explicación"

“Bueno, hay que entenderlo un poco mejor. Al final son lances de un partido. Siempre he pensado que la decisión del árbitro es la que hay que respetar. Si queremos complicar tecnológicamente también decisiones que tiene que tomar el árbitro, estamos sacando la decisión del propio campo de fútbol”, explicó durante un acto en Bilbao por la celebración del 14.º ciclo Finanza, en el que coincidió con el máximo mandatario del Athletic, Jon Uriarte.

Dentro de ese discurso conciliador y nada polémico, el dirigente donostiarra apostó por pasar página, aunque sí pidió más información para aclarar por qué se produjo el fallo que perjudicó a su equipo en San Mamés, donde fue incapaz de responder en la segunda mitad al discutido 2-1 que cerró el primer acto y que a la postre sería definitivo.

“La mirada, la televisión, ahora la tecnología... Creo que necesitamos un poquito más de explicación sobre cómo ocurrió y opinar mejor, pero bueno, esperemos que en otro momento la tecnología funcione a favor de la Real y a seguir centrados en el futuro, que es lo más importante, primero el partido del Lyon y luego contra el Rayo Vallecano”, destacó.

Para Aperribay, además, sirve de poco consuelo que el Comité Técnico de Árbitros haya reconocido el fallo cometido. “Sí, pero nosotros ya nos lo llevamos desde que terminó el partido, es decir, que salimos de San Mamés convencidos de que no era penalti sin que nos lo dijese nadie, sin que nadie nos dijese que no había funcionado el chip. Es evidente que Aramburu toca el balón y simplemente con sus palabras y la visión de la repetición, se veía que había sido así”, explicó.

Condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

Por otro lado, el presidente de la Real Sociedad quiso sumarse a las condolencias de todo el fútbol español por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, después de no superar las lesiones que sufrió tras un golpe recibido por el portero Jesús Owono en el partido ante el Andorra.

“Primero me gustaría empezar dando el pésame a la familia de Jesús de Miguel y, por supuesto, también al Tenerife. Es un hecho fortuito, pero que entristece a todo el fútbol y que esperemos que no ocurra más. En este momento, acordarnos de su familia. Ayer escuché que su mujer, María, tiene una niña de año y medio, así que desearles lo mejor. En estos momentos es muy difícil decirles o mandarles un mensaje, pero sí que, por supuesto, que la Real Sociedad está con ellos porque es un momento complicadísimo”, sentenció.