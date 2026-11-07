Tres novedades en la lista de convocados de Edin Terzic ante Osasuna: "Descubrimos que tiene una pequeña lesión muscular"

El técnico del Athletic Club recupera a Ruiz de Galarreta, Djaló e Imga para medirse esta tarde a Osasuna en El Sadar, mientras que pierde a Aitor Paredes, Maroan Sannadi y Nico Serrano

La vuelta de Iñigo Ruiz de Galarreta, Álvaro Djaló y Christian Imga son las tres novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de este sábado, a las 18:30 horas, en El Sadar frente a Osasuna.

Ruiz de Galarreta y Djaló, ya recuperados de sus problemas físicos, y el joven Imga ocupan en la citación los puestos de los lesionados Aitor Paredes, Maroan Sannadi y Nico Serrano, que se suman a la baja ya conocida, hasta final de temporada, de Gorka Guruzeta.

"Ya sabéis lo de Gorka Guruzeta, que está de baja junto con Maroan Sannadi, así que los dos están descartados con seguridad. Aitor Paredes la semana pasada notó dolor durante el calentamiento del partido. Descubrimos que tiene una pequeña lesión muscular, por lo que no estará disponible este fin de semana pero esperamos que pueda empezar a trabajar con nosotros sobre el césped la próxima semana y que, después del parón de selecciones, esté completamente disponible", explicaba Edin Terzic, que daba más detalles del estado de la enfermería rojiblanca.

"Íñigo Ruiz de Galarreta ha ido aumentando la cantidad de minutos de entrenamiento, así que esperamos que esté totalmente disponible. Y después solamente tenemos dos interrogantes más, con Nico Serrano y con Álvaro Djaló. No entrenaron con nosotros porque Nico tiene una pequeña lesión muscular, como en la pretemporada, así que tuvo una pequeña reacción después del partido de Copa de la semana pasada. Y con Álvaro, como ya comenté la semana pasada, ha vuelto a entrenar con el grupo. Entrenó realmente bien el miércoles, pero después, durante el entrenamiento, recibió un golpe en la pierna, una contusión. Y es algo que tenemos que valorar, porque ayer no podía caminar sin dolor", añadía Terzic, confiando en poder recuperar al menos a uno de los dos, pero finalmente no ha sido posible.

La lista de convocados de Edin Terzic

La convocatoria para el partido frente a Osasuna, por lo tanto es la formada por los siguientes nombres: Unai Simón, Padilla, Vivian, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales, Johaneko, Imga y Vizcay.

Robert Navarro, la alternativa Guruzeta y Maroan

También le preguntaron en la rueda de prensa previa al choque ante Osasuna por las bajas en la delantera de Guruzeta y Maroan, que ante la Real Sociedad suplió con la entrada de Robert Navarro. "La lesión de Maroan Sannadi llegó tan pronto en el partido que, básicamente, no sé, durante el 99% del encuentro no estuvo con nosotros sobre el terreno de juego. Pero estamos hablando de las características de cada jugador. Y dijimos en la rueda de prensa anterior al partido que queríamos aprovechar el potencial físico de Maroan y combinarlo con el dinamismo de Iñaki Williams. Creo que generamos una oportunidad muy buena, una ocasión muy clara, cuando Maroan estaba con nosotros sobre el campo. Pero también creo que, cuando Maroan abandonó el terreno de juego y entró Robert Navarro, demostramos un fútbol realmente bueno, combinando entre líneas para encontrar el momento adecuado de jugar a la espalda de la defensa", reconoció el germano.

"Si encontramos esa mezcla, conseguimos que el rival tenga que defender más cosas que una sola, que no pueda cerrar únicamente un lado del campo, sino que tenga que defender el lado izquierdo, el derecho, los espacios interiores, las zonas entre líneas y también su espalda. Si conseguimos incorporar todas estas cosas a nuestro juego, entonces, independientemente de los nombres que lleven las camisetas, esa es la manera en la que queremos jugar para ser un equipo muy efectivo y muy dominante", finalizó.