Imga, Selton y la difícil asignatura pendiente del Athletic

La filosofía rojiblanca obliga a mirar constantemente a Lezama en busca de soluciones, una necesidad que puede convertirse en un arma de doble filo. Christian Imga representa el último gran examen para una afición que tendrá que aprender a tener paciencia

En el Athletic Club no basta con encontrar talento. Hay que conseguir que crezca, que llegue al primer equipo y que termine convirtiéndose en una solución real. Y, sobre todo, hay que hacerlo sin que el camino se convierta en una carrera contrarreloj. Porque la filosofía rojiblanca tiene una virtud extraordinaria, la de mirar hacia casa cuando otros acuden al mercado, pero también una exigencia que no siempre resulta sencilla de gestionar.

Christian Imga es ahora uno de los nombres que más ilusiona a la afición bilbaína. El extremo de 17 años ha firmado hasta 2031, con una cláusula progresiva que rondará los 90 millones en los últimos años de contrato. El Athletic se asegura así una de sus grandes apuestas de futuro. Una operación necesaria en un fútbol donde los representantes empiezan a moverse cada vez antes y los clubes deben proteger a sus jóvenes talentos antes de que el mercado llame a la puerta. Pero una renovación de esta dimensión también coloca al futbolista bajo un foco que quizá todavía no le corresponde.

Porque Imga tiene condiciones, eso parece fuera de toda duda, pero sigue siendo un proyecto. Ha dado pasos importantes, ha debutado con el primer equipo y ha dejado muestras de su potencial. Sin embargo, todavía necesita tiempo, minutos y, sobre todo, equivocarse. Lo último que debería ocurrir es que cada partido sin marcar diferencias se interprete como una decepción o que se le empiece a medir con la exigencia de quien ya está llamado a ser titular en San Mamés.

El Athletic tiene motivos para proteger a sus promesas de otros clubes, pero también para protegerlas de sus propias expectativas. Ahí está el caso de Selton, que la pasada temporada vivió una irrupción ilusionante, llegó a debutar en un escenario tan exigente como la Champions League y Newcastle, teniendo una exposición enorme. Después llegaron las dificultades para mantener aquella progresión y el regreso al Bilbao Athletic. Su historia no tiene por qué ser un fracaso ni mucho menos una sentencia. Con 19 años todavía tiene margen para volver a intentarlo, pero sí deja una advertencia sobre lo rápido que se puede pasar de la euforia a la impaciencia. Y esa es precisamente la cuestión.

El cuadro rojiblanco necesita que Imga, Selton y el resto de los cachorros que apuntan maneras terminen dando el salto. No tiene demasiadas alternativas para construir su futuro. Cada generación adquiere una importancia enorme y cada talento que se pierde supone un problema añadido. Pero no se puede exigir a un chico de 17 años que resuelva las necesidades del club.

La afición rojiblanca siempre ha presumido, con razón, de su cantera. Ahora tiene por delante otro desafío: seguir creyendo en ella sin convertir cada promesa en una obligación. Porque Lezama necesita estrellas, sí, pero también necesita tiempo para fabricarlas.