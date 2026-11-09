La sorprendente cláusula de Imga en el Athletic

El club rojiblanco refuerza su apuesta por el extremo de 17 años con un contrato hasta 2031 y una opción unilateral de ampliación

El Athletic Club de Bilbao no quiere correr riesgos con Christian Imga. La irrupción del joven extremo en los planes de Edin Terzic ha acelerado los movimientos del club para asegurar su futuro y su nuevo contrato viene acompañado de una protección propia de las grandes figuras de San Mamés. Su cláusula de rescisión será progresiva y alcanzará alrededor de los 90 millones de euros en las últimas temporadas del vínculo, una cifra que le situará prácticamente a la altura de Nico Williams.

La cantidad, adelantada por El Correo, coloca al futbolista de Zumarraga, de tan solo 17 años, en el tercer puesto de la escala de cláusulas del Athletic. Por delante únicamente tendrá a Iñaki Williams, con 135 millones, y a Nico, con unos 95. Imga superará así a Oihan Sancet, cuya cláusula está fijada en 80 millones. Una declaración de intenciones de una entidad que considera al extremo uno de sus proyectos de futuro más importantes.

El acuerdo, anunciado por el club, garantiza su continuidad hasta el 30 de junio de 2031 e incluye una opción de ampliación automática que el Athletic podrá activar unilateralmente. También supone un cambio relevante respecto al modelo de prórrogas encadenadas que regía hasta ahora su vinculación, mediante el cual la entidad podía prolongar el contrato en función de su evolución y de su paso hacia el primer equipo. Con la nueva fórmula, el jugador gana estabilidad y mejora sus condiciones, mientras el club mantiene margen para extender todavía más su relación.

La renovación llega, además, poco después de que Imga cambiara de agencia de representación. El extremo se incorporó a Lian Sports, dirigida por Fali Ramadani, uno de los agentes con mayor peso en el mercado europeo. Fuentes del sector lo definen como "uno de los agentes más agresivos" en sus operaciones y destacan sus vínculos con Joan Laporta y sus conexiones con clubes como Liverpool y Sporting de Portugal. El acuerdo contempla que sus representantes perciban una comisión del Athletic por cada temporada que el futbolista continúe en Bilbao.

En Lezama, mientras tanto, su progresión no ha pasado desapercibida. Llegó en enero de 2025 procedente de la cantera del Alavés y en la temporada 2025/26 marcó diez goles con el juvenil, dos de ellos en la UEFA Youth League. Su salto directo al Bilbao Athletic, sin pasar por el Baskonia, fue otro indicio de la confianza depositada en él.

Terzic ya le ha dado la alternativa con el primer equipo. Debutó en Primera ante el Getafe el 25 de octubre y cuatro días después estrenó su cuenta goleadora en la Copa del Rey frente al Prat. Con 1,90 metros de altura, destaca por combinar potencia y velocidad con una técnica poco habitual para un futbolista de su envergadura.