El parte médico de Maroan Sannadi: más grave de lo esperado, podría decir adiós al 2026

La lesión del delantero rojiblanco deja a Edin Terzic sin sus dos goleadores específicos, pues Guruzeta no volverá hasta la próxima temporada

El derbi vasco apenas duró un par de minutos para Maroan Sannadi que, prácticamente en la primera acción de peligro del conjunto de Edin Terzic, en la que Álex Berenguer está a punto de anotar el 1-0, se lesionó y tuvo que pedir el cambio aunque el delantero vitoriano intentó seguir por todos los medios.

El delantero rojiblanco volvía a ver la luz y sumaba su tercera titularidad consecutiva, afrontando el derbi vasco con toda la ilusión por ayudar a la victoria, pero todo eso se fue al traste cuando finalmente en el minuto cinco tenía que abandonar el terreno de juego acompañado de los médicos y visiblemente afectado.

El ariete se tapaba la cara con la camiseta y se le escapada alguna lágrima producto de la frustración y la impotencia y por eso mismo ya en la banda Edin Terzic le intentaba consolar como podía, a la espera de someterse a las pruebas médicas que sacaran de dudas sobre su lesión.

Los servicios médicos del club rojiblanco han llevado a cabo esas pruebas hoy mismo, ofreciendo esta tarde el esperado (y escueto) parte médico. "El delantero Maroan Sannadi sufre una lesión moderada-severa en la musculatura isquiotibial izquierda que se produjo en el partido ante la Real Sociedad. Pendiente de evolución", reza el comunicado médico del club, que no ofrece periodo estimado de baja.

Entre cinco y ocho semanas de baja

Sin embargo, para este tipo de lesiones de grado "moderada-severa", que suele ser algo más grave de un grado II pero sin llegar al grado III, el plazo estimado de baja suele rondar entre las cinco y las ocho semanas de baja, por lo que podría haber dicho adiós a la competición en este 2026.

De esta forma y aunque después del partido ante Osasuna de este sábado hay un nuevo parón de selecciones, el delantero vitoriano se perderá el choque ante los rojillos, así como los encuentros frente a Espanyol, Málaga y Real Madrid además del partido de la segunda ronda de la Copa del Rey.Dependiendo de su evolución, Maroan Sannadi podría volver a jugar ya algunos minutos a mediados de diciembre, bien sea en el duelo ante el Deportivo o una semana más tarde, justo antes de Nochebuena, frente al Betis.

Sin duda, una baja muy sensible para Edin Terzic, que estaba confiando en el joven delantero hispano-marroquí tras la baja de larga duración de Gorza Guruzeta, que se rompió el ligamento cruzado anterior en el duelo ante el Valencia. Así, el técnico alemán pierde a sus dos delanteros puros, por lo que ahora tendrá que tirar de Iñaki Williams o Álex Berenguer como puntas.

Maroan habla tras su lesión

Tras el partido, Maroan Sannadi lanzaba un mensaje a través de sus redes sociales para dejar claro que asumía el varapalo con fuerza y optimismo, anunciado que seguirá peleando para volver a ser ese futbolista que sorprendió a todos con su irrupción en la elite mediada la temporada 24/25, cuando el Athletic sorprendió al abonar tres millones de euros por su fichaje al Alavés tras su buen hacer en su cesión en el Barakaldo en Primera RFEF.

"Una vez más confiar, una vez más trabajar hasta que se dé", apuntó en su cuenta de Instagram el delantero de origen norteafricano, que no consigue dejar atrás su calvario particular después de que la pasada campaña se perdiese varios meses de competición al ser operado de menisco por estas mismas fechas, lo que le mantuvo fuera durante cinco meses, hasta comienzos de abril.