El centrocampista canadiense pasará por el quirófano por una dolencia ligamentosa en el tobillo izquierdo, lo que le mantendrá de baja entre dos y tres meses

El Villarreal no podrá contar en varias semanas con el centrocampista Nathan Saliba, que será operado de una lesión en el tobillo izquierdo en las próximas horas. El club 'groguet' confirmó este martes la lesión del mediocentro canadiense de 22 años, que se lesionó el pasado viernes y que será intervenido en Madrid por el doctor Van Dijk.

El comunicado del Villarreal

Aunque el Villarreal no ha proporcionado un tiempo estimado de recuperación, Saliba podría estar entre dos y tres meses de baja. "El jugador del Villarreal CF Nathan Saliba sufrió el pasado viernes, durante una sesión de entrenamiento, una lesión ligamentosa en el tobillo izquierdo, por la que será intervenido quirúrgicamente en Madrid por el Dr. Van Dijk. La intervención se llevará a cabo en las próximas horas y el tiempo de recuperación estará supeditado a la evolución del futbolista", apuntó el club castellonense en un comunicado.

Nathan Saliba, en el Villarreal - Getafe. / Imago

Los números de Saliba en el Villarreal

En su primera campaña en La Cerámica, adonde desembarcó el pasado verano procedente del Anderlecht﻿, el joven futbolista de Québec, de ascendencia haitiana, no ha logrado hacerse aún con un rol protagonista en los planes de Iñigo Pérez. Llegó con la temporada ya en marcha, a cambio de 15 millones de euros, y debutó como titular ﻿en la cuarta jornada de LaLiga, ante el Deportivo de La Coruña, partiendo en el once en otros dos envites ligueros en las tres siguientes jornadas. Pero la última de ellas fu el pasado 20 de septiembre y desde entonces no ha vuelto a salir de inicio.

Entre medias ya fue baja en otros dos choques por una lesión muscular el pasado mes de octubre, perdiéndose también el estreno en la Copa del Rey, aunque sí ha sido titular en los tres duelos de Champions en los que ha estado disponible (se ausentó en uno por sanción). En total, suma 10 encuentros entre ambas competiciones y 554 minutos de juego.

El resto de la enfermería del Villarreal

La baja de Saliba se une a la del también centrocampista senegalés Alassane Diatta, que ha sido operado de una lesión muscular y que estará cerca de cinco meses sin competir. De este modo, el Villarreal mantiene sanos en el centro del campo a Pape Gueye, Santi Comesaña y Carlos Maciá, a los que se suman las incorporaciones de algunos futbolistas del Villarreal B, como Cheikh Thiam.

Con estos mimbres, el siguiente reto de Iñigo Pérez, que no acaba de encontrar la regularidad de su equipo en LaLiga, pasa por obtener una victoria en la visita de este miércoles al Slavia de Praga (18:45 horas) en la Champions. Solo de ese modo tendrá esperanzas el 'submarino' de escalar posiciones en la Fase Liga﻿, donde suma tres puntos en cuatro partidos, y poder clasificarse para el 'play off' de acceso a octavos.