Nathan Saliba, presentado: "Desde que empecé mi carrera he luchado por esta oportunidad"

El centrocampista canadiense firma con el conjunto amarillo para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031, después de que el club castellonense haya cerrado su fichaje procedente del Anderlecht por 15 millones de euros

Nathan Saliba ya ejerce como nuevo jugador del Villarreal CF. El centrocampista canadiense, que ha firmado un contrato por cinco temporadas con el club castellonense, hasta 2031, aterriza en La Cerámica después a cambio de 15 millones de euros pagados al Anderlecht.

El jugador fue presentado oficialmente este jueves y dejó claro desde el primer momento la ilusión que le genera su llegada a La Cerámica. A sus 22 años, el internacional canadiense considera que aterrizar en el conjunto castellonense supone un salto vital en su carrera.

"Es un gran paso en mi carrera"

El nuevo futbolista amarillo reconoció que llevaba tiempo esperando una oportunidad como esta y que uno de los grandes alicientes será disputar la Champions League con el Villarreal. "Estoy muy feliz de llegar a un gran club como este. Me ilusiona el proyecto y quiero aportar mis cualidades aquí y mejorar como jugador. Tenemos un gran equipo, con grandes jugadores y un fantástico cuerpo técnico y tengo muchas ganas", indicó.

"Desde que empecé mi carrera, he luchado por una oportunidad así, la de llegar a un gran club como este. Jugar la Champions es un gran sueño para todos los jugadores. Es algo muy ilusionante. Tengo muchas ganas. Es un gran paso en mi carrera jugar en el Villarreal", subrayó Saliba.

El canadiense llega al Villarreal después de haber jugado un solo año en Bélgica y lo hace con la intención de hacerse un hueco importante en el equipo de Iñigo Pérez. Su perfil, según explicó él mismo en su presentación, está marcado por el trabajo y la capacidad para aportar en las dos áreas.

Un jugador "agresivo y directo"

Saliba quiso definir también qué puede aportar sobre el terreno de juego. El centrocampista apuesta por un fútbol intenso y aseguró que está dispuesto a trabajar tanto en ataque como en defensa para ponerse al servicio del equipo. "Mucho trabajo. Me gusta atacar y defender para el equipo. Ser agresivo y directo con y sin balón. Ese es mi principal virtud. Quiero ayudar al equipo en goles y asistencias. Especialmente en ataque".

El jugador ya ha tenido además su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros. Saliba completó este jueves su primer entrenamiento como futbolista del Villarreal y destacó las buenas sensaciones que se ha llevado después de compartir sesión con toda la plantilla.

"Es un grupo fantástico y con mucho talento. Estoy muy contento de poder estar aquí entrenando al nivel más alto. No he tenido tiempo de hablar mucho con el entrenador. Lo haré pronto", explicó.

Buchanan y Oluwaseyi, sus apoyos

Su adaptación también puede verse favorecida por la presencia de dos compatriotas en el vestuario amarillo: Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Ambos ya le han trasladado sus impresiones sobre el club, la ciudad y el equipo, aunque Saliba sabe que todavía tiene mucho por descubrir. "Me contaron muchas cosas. Sobre el equipo, la ciudad, el club, las expectativas. Que hay un gran grupo de jugadores y que busca hacer un buen fútbol. Han hablado muy bien del club. También hay muchas cosas que debo descubrir aquí", comentó.

La llegada de Saliba supone además otro paso dentro de la creciente presencia de futbolistas canadienses en el fútbol europeo. El centrocampista considera que este fenómeno es consecuencia del trabajo que se está realizando en Norteamérica con las nuevas generaciones. "Es un reflejo de que se están haciendo bien las cosas en Canadá y Estados Unidos con la juventud".

Muchos niños están trabajando bien y se pueden fijar en nosotros para tenernos como modelo y que sepan que pueden llegar a grandes clubes europeos. Es una responsabilidad que podemos tener y esperamos tener un impacto positivo en la imagen del fútbol canadiense", apuntó.